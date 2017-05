Erstmals Taufe auf dem Fuchsberg

Der 22. Festgottesdienst, auf dem Fuchsberg in Falkenberg, hielt eine wunderbare Premiere bereit. Es war eine gelungene Überraschung, an der sich rund 500 angereiste Christen erfreuten.

FALKENBERG. Eine Taufe auf dem Fuchsberg: - "das gab es hier noch nie, diese Taufe ist eine Premiere". Erzählte der Dommitzscher Pfarrer Johann Hinrich Witzel stolz der Torgauer Zeitung noch vor dem anstehenden Programm, durch welches er die, von Nah und Fern, angereisten Christen führte. Christi Himmelfahrt war der Anlass zu dem sich rund 500 Christen, auf dem Fuchsberg in Falkenberg, am gestrigen Donnerstag, eingefunden hatten. Bereits zum 22. Mal wurde der Festgottesdienst auf dem Fuchsberg abgehalten. Doch die Taufe der kleinen Isabel Kracht war der diesjährige Höhepunkt. Nachdem Kristin und Matthias Kracht, die Eltern der kleinen Isabel, sowie die rund 500 Teilnehmer einverstanden waren die kleine Maus in Ihren Kreis aufzunehmen, wurde die Schale mit einem Krug voll Wasser gefüllt und Isabel vom Pfarrer Witzel gesegnet und getauft.

Zudem wurde für Isabel noch eine wunderschöne, eigens für sie angefertigte, Kerze angezündet. Durch den musikalischen Programmteil führte der Pfarrer Andreas Ohle der für den Bereich Authausen zuständig ist. Neben den Liedern und Gebeten, gab es für die Kinder auch noch ein separates Programm, um die eventuelle Langeweile spielerisch zu vertreiben. Die Pädagogin Claudia Horn vermittelte den Kindern mit Spiel und Spaß Christliche Grundsätze. Mitunter wurden bunte Windsegel gespannt und tolle Geschichten erzählt. Nachdem alle Programmpunkte abgeschlossen waren stellten sich die Christen in einem riesigen Kreis auf und teilten sich Brot.

So sehr sich die Wolken auch bemühten, aber die Sonne über dem Berg ließ sich einfach nicht vertreiben.