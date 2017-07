Erstmals starten historische Rennmaschinen

Mehr als 160 Fahrer aus acht europäischen Ländern haben sich eingeschrieben. Drei Klassen stehen bei dieser Eintagesveranstaltung ohne Prädikat auf dem Rennprogramm. Veranstalter ist der ADMV, Anlass für diesen Renntag die Ausrichtung der ersten Motocross-Weltmeisterschaft vor 60 Jahren.

Rennleiter Harald Mühlig: „Wir freuen uns riesig über diese große Resonanz. Der Talkessel ist für viele Motocrosser natürlich sehr attraktiv, zumal so mancher hier schon zu DDR-Zeit am Start war. Zudem richtete Teutschenthal in den 1970/1980er Jahren den einst sehr prestigeträchtigen „Pokal der Kalikumpel“ aus. Auch daran wollen wir mit der Veranstaltung erinnern.“ Voraussetzung für die Teilnahme an dieser Classic-Premiere im Talkessel ist ein möglichst originalgetreues MX-Bike früherer Jahrzehnte. Auch Elemente originaler Rennkleidung aus der passenden Zeit sind am Samstag gern gesehen.

Folgende drei Klassen gibt es: die „Classic“-Klasse für Motorräder bis Baujahr 1974, die „Twinshock“-Klasse mit speziellen technischen Besonderheiten sowie die „EVO pre90“ für Bikes bis Modelljahr 1990. Die Rennen gehen über eine verkürzte Strecke. Die Südkurve und der steile Teutschenthaler Berg sind ausgenommen. Die Distanz beträgt jeweils 15 Minuten plus eine Runde. In jeder Klasse werden zwei Wertungsläufe gefahren. In den beiden jüngeren Modell-Klassen erfolgt eine getrennte Wertung für unter und über 50-jährige Fahrer.

In der „Classic“-Klasse wird unterschieden nach dem Alter der Fahrer bis 50, bis 60, bis 66 und ab 66 Jahre. Zuschauer sind zu diesem Classic-Spektakel, das von den Motorsportlern durchaus sehr ernst genommen wird, herzlich willkommen - sowohl zum Verfolgen der Rennen, als auch zum Fachsimpeln und Staunen im Fahrerlager. Der Eintritt kostet für den Tag 8 Euro. Kinder unter zehn Jahre haben freien Zutritt. Tickets gibt es nur an den Tageskassen. Die Parkplätze an der Hauptzufahrt zur Rennstrecke können kostenfrei genutzt werden. Für eine einfache gastronomische Versorgung wird gesorgt.P