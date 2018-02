Es dauerte Stunden, die Wasserleiche zu bergen

Kranichau. Der Fund einer Wasserleiche sorgte vor 20 Jahren in der Region Belgern für Aufsehen. Der Fährmann in Mühlberg – damals gab es die dortige Elbbrücke noch nicht – hatte zuerst in den Morgenstunden gegen 7.45 Uhr die grausige Entdeckung gemacht. Er sah den leblosen Körper im Wasser treiben. Allerdings konnte er nichts tun, außer die Polizei zu verständigen.



Rund drei Stunden später bot sich seinem Kollegen von der Belgeraner Fähre der gleiche schlimme Anblick. Er versuchte noch, den Toten mit Hilfe einer Stake aus dem Fluss zu befördern. Dieses Unterfangen schlug fehl. Nach dem gescheiterten Bergungsversuch kamen Wasserschutzpolizei und Kräfte der Hubschrauber-Staffel zum Einsatz. Der Helicopter war gerade routinemäßig unterwegs, um die Gewässergüte der Elbe zu kontrollieren und wurde kurzerhand mit einbezogen. Polizeibeamte fuhren außerdem am Ufer entlang, um eine günstige Stelle zu finden, den Leichnam aus dem Wasser zu ziehen.



Die Aufregung hatte sich in den Vormittagsstunden herumgesprochen, so dass sich im Bereich Kranichau schon Schaulustige versammelten. Das veranlasste den Einsatzstab dazu, den Körper auf ostelbischer Seite an Land zu bringen. In unmittelbarer Nähe dazu landete dann auch der Hubschrauber. Erst 12.15 war die Bergung abgeschlossen und Kriminalisten begannen vor Ort damit, Spuren zu sichern und auf die Identität, auf Todesursache, Alter und Herkunft zu schließen. Schließlich wurde eine Überführung des Leichnams in das Institut für Rechtsmedizin Leipzig veranlasst. Fest stand lediglich, dass der Körper schon längere Zeit im Wasser trieb. Die Identität war völlig unklar.