Es gab keinen einzigen Weihnachtsmarkt in der gesamten Region

Was ich loben muss am amerikanischen Bildungssystem, ist das Verhältnis zwischen Auswendiglernen und praxisnaher Anwendung. Meine Sekundarstufe I war oft geprägt vom stupiden Auswendiglernen, das nach einer Leistungsüberprüfung wieder vergessen werden konnte. Dies ist an meiner jetzigen Schule nicht möglich, da man am Ende jeden Trimesters in jedem Fach eine Abschlussprüfung hat, die alle Inhalte über das Trimester wiederholt. Ich möchte an dieser Stelle den Vorsitzenden des Landesschülerrates des Freistaates Sachsens Noah Wehen zitieren: „Unsere Schulen können die laufende gesellschaftliche Entwicklung unmöglich ausblenden, tun mit dem beständigen Festhalten am Frontalunterricht aber genau das.

Technologische Prozesse und flexiblere Anforderungen an das spätere Berufsleben machen eine individuellere Betreuung der Lernenden unumgänglich. Heutzutage selbstverständliche Persönlichkeitsqualifikationen, wie systematisches Denken und Teamfähigkeit, erfordern einen verstärkten Fokus auf Gruppenarbeiten, Diskussionsrunden und multiple Formen der Selbsterarbeitung im Klassenzimmer. [...] Stupides Auswendiglernen ist keine zielführende Vorbereitung auf das Erwachsensein, sondern durch den mittlerweile selbstverständlichen Zugang zu unbegrenzten Informationen über das Internet deutlich nebensächlich geworden.“

Besonders Spaß hatte ich beim amerikanischen Erntedankfest – Thanksgiving. Da kam die ganze Familie zusammen und hat gemeinsam mit einem traditionellen Essen gefeiert. Den Tag darauf verbrachte ich mit dem bekannten Black Friday Shopping, wo angeblich alle Preise in den Geschäften stark reduziert sind, jedoch stellte sich dies nur als halbwahr heraus. Man konnte gute Angebote finden, es war jedoch nichts zum Spottpreis erhältlich, außer man stellte sich nachts um drei in eine Schlange, damit man am Morgen um 8 Uhr, wenn die Läden öffneten, unter den ersten 25 Kunden ist und dann doch auf ausgewählte Artikel kräftig sparen kann.

Besonders gefehlt hat mir die Adventszeit. Leider gab es in keiner Region einen Weihnachtsmarkt und auch auf das gemütliche Beisammensein mit Freunden wurde keine allzugroße Bedeutung gelegt, sondern mehr auf das Christmas- Shopping. Meine Gastfamilie feierte Weihnachten an Heiligabend, was untypisch für die USA ist, denn hier ist es gebräuchlich, am 25. Dezember zu bescheren und zu feiern. Mein Silvester fand ohne Raketen statt – in meinem Bundesstaat ist der Besitz derselben verboten. Alle öffentlichen Feuerwerke wurden abgesagt, da es in dieser Nacht bis zu minus 30 Grad Celsius kalt wurde.

Einen weiteren Höhepunkt stellte meine sechstägige Reise in die Hauptstadt der USA nach Washington D.C. dar. Anlass der Reise war das CBYX Enhancement Program (CBYX = Congress Bundestag Youth Exchange), welches eine Woche voller Workshops zum Thema Leadership darbot. Neben Vorlesungen von Lektoren, Besuchen von Mitarbeitern der deutschen Botschaft und des US Department of State, Planspielen und Gruppenarbeiten, wurden auch alle wichtigen Sehenswürdigkeiten der Stadt besichtigt.

Mir persönlich gefiel der Capitol Hill Day am besten. Capitol Hill ist das Regierungsviertel in Washington D.C. und an diesem Tag durfte ich das föderale Parlament, den Kongress mit dessen zwei Kammern Senat und Repräsentantenhaus besuchen. Außerdemgab es ein Treffen mit dem Abgeordneten des Repräsentantenhauses für meinen Wahlkreis, David Young, und mit einer der zwei Senatoren des Bundesstaates Iowa – Joni Ernst (beide Republikaner).

Mit Joni Ernst hatte ich eine sehr interessante Diskussion über Klima-, Finanz- und Migrationspolitik, wobei wir beide doch eher kontroverse Ansichten hatten.

Zusammenfassend kann ich sagen, dass ich sehr froh und dankbar bin, Mitglied des 34. Parlamentarischen Patenschafts- Programmes zu sein und ein Jahr in den USA verbringen zu dürfen. Dabei geht mein größter Dank an den Deutschen Bundestag und den US Kongress, die mir dieses Jahr ermöglichen und auch an meinen Paten Marian Wendt, der mir bei Problemen zur Seite steht.