Es geht nur gemeinsam!

Fussball. Sie ist nicht neu, die Idee von einem starken Fussballverein in der nordsächsischen Kreisstadt. Zu Ostzeiten versuchten fussballbegeisterte Parteifunktionäre das Projekt mit entsprechendem Druck zu beschleunigen, nach der Wende waren es einzelne, über den Tellerrand ihres Vereins blickende Vereinsobere, die diesbezügliche Visionen hatten. Sowohl den einen als auch den anderen blieb es bis auf kleine Teilerfolge versagt, das angestrebte große Rad zu drehen. Und so gingen die Jahrzehnte ins Land, wurden erbitterte Kämpfe um „Beine und Steine“ zwischen den bekannten Fußball-Hochburgen geführt. Mal hatten die einen die sprichwörtlichen Nasen vorn, mal die anderen. Allerdings reichte der Erfolgshorizont maximal bis zur Bezirksliga, der heutigen Landesklasse. Soweit, so „lala“.



Allerdings machten schon die letzten sechs, sieben Jahre immer deutlicher, dass sich nicht nur die gesellschaftlichen Bedingungen geändert haben, sondern eben auch die Freizeitinteressen und die Angebote zur sportlichen und kulturellen Freizeitgestaltung. Und: Die beruflichen Chancen für junge Leute und junge Familien boten sich zunehmend zum Teil wesentlich weiter weg von der Heimat als es in früheren Zeiten war. Darüber hinaus sorgte die heute so viel zitierte demographische Entwicklung dafür, dass extrem geburtenschwache Jahrgänge deutlich rückläufige Bevölkerungszahlen in unserer strukturschwachen Region mit sich brachten. Schwierigkeiten bei der Mitgliedergewinnung und zunehmende Fluktuation in den Sportmannschaften brachten zunehmende Probleme bei der Zukunftssicherung der Vereine, nicht nur im Sportbereich.



Und eben selbst die jahrzehntelang unangefochtene Sportart Nummer Eins, der Fußball, ist mittlerweile mitten drin in dieser Abwärtsspirale. Vereine haben sich aus dem Spielbetrieb zurückgezogen, weitere stehen unmittelbar vor diesem Schritt. Oft nur mit außergewöhnlich hohem persönlichen und finanziellen Aufwand werden langjährig erfolgreiche Strukturen einigermaßen aufrecht erhalten. Doch wie lange noch?



An dieser Stelle setzen die Überlegungen in den beiden Torgauer Vereinen SC Hartenfels 04 Torgau und FC Elbaue Torgau an, die Zukunft künftig zu gestalten. Die Torgauer Zeitung unterhielt sich mit den beiden Präsidenten, Sören Wachsmann (44) und Thomas Stöber (63).



TZ: Woher kommt diese plötzliche Einmütigkeit?

S. Wachsmann: So plötzlich ist die Entscheidung gar nicht gefallen. Neben einem über die letzten Monate in Gang gekommenen Erkenntnisprozess waren es verschiedene Kontakte zwischen Funktionären, aber auch Aktiven, die für eine gewisse Eigendynamik bei der Annäherung sorgten. Schon ziemlich konkret wurde zum Beispiel am Rande des diesjährigen Torgauer Neujahrsempfanges, wenn auch ein wenig verklausuliert, über eine mögliche Zusammenarbeit gesprochen. Allerdings gab es dazumal noch keine konkreten Vorstellungen.

T. Stöber: Ganz ehrlich: Die schon zur Winterpause immer deutlicher zu erkennende sportliche Talfahrt, die zunehmenden personellen Probleme bei der Formierung einer der Landesklasse leistungsmäßig gerecht werdenden Mannschaft hat auch für zunehmenden Leidensdruck gesorgt.



Da hätten doch beide Teams, so wie es in den vergangenen Jahren üblich war, einfach nur an der Erweiterung des Kaders, der Verstärkung durch Neuzugänge arbeiten müssen, oder?

Wachsmann: Woher nehmen, wenn nicht stehlen? In den letzten Jahren haben sich die fünf, sechs leistungsstärksten Vereine zumeist nur noch gegenseitig die leider nicht mehr werdenden guten Fußballer abgejagt. Job, Ausbildung, Studium und auch die Liebe sorgten zunehmend für einen Aderlass in den Aufgeboten.

Stöber: Die logische Konsequenz haben wir nun in der letzten Saison sehr schmerzhaft erleben müssen. Alle drei in die Landesklasse gestarteten Teams des Altkreises belegten letztlich die letzten drei Tabellenplätze. Nur dank des Rückzuges von Markranstädt II musste Schildau nicht wie die beiden Torgauer Vereine absteigen.



Wäre also die ganze Sache mit der Zusammenarbeit beider Torgauer Vereine ohne den Abstieg gar nicht zustande gekommen?

Stöber: Natürlich doch! Zum einen haben wir noch bevor die beiden Abstiege feststanden, regelmäßige Zusammenkünfte zur Gestaltung eines möglichen gemeinsamen Weges abgehalten. Und zum anderen waren beide Seiten schon vor der Rückrunde dahingehend einig, beide Kreisligateams gemeinsam mit Elbaues Spielgemeinschaftspartner Großtreben für die neue Saison in einer Dreier-SG zu vereinen.

Wachsmann: Und noch ein überaus wichtiger Punkt hat den Anbahnungsprozess mit beschleunigt: Die qualitätsbezogene Arbeit im Jugendförderverein Union Torgau müssen und wollen wir mit der notwendigen Nachhaltigkeit fortsetzen. Leider sind momentan nur noch Hartenfels und Elbaue im JFV vertreten. Aber gerade aus dieser Konstellation heraus ist das nun angegangene engere Miteinander aus meiner Sicht vielleicht, ja auch hoffentlich ein Impuls für die verbliebenen Vereine der Region.



Was hat sich bereits konkret getan auf dem gemeinsamen Weg?

Wachsmann: Die gemeinsame Arbeitsgruppe, die unter der Leitung unseres Vizepräsidenten Kevin Kujat und der beiden Herrenchefs Norman Wehner und Kay Richard arbeitet, hat in den vergangenen drei, vier Wochen zahlreiche Gespräche mit Aktiven und im Umfeld beider Herrenbereiche wuselnden Ehrenamtlern geführt. Schließlich waren wir uns zuvor darin einig, dass wir in einer möglichst schon sehr frühen Phase des eingeleiteten Prozesses der Zusammenführung die in den Mannschaften handelnden Spieler, Betreuer einbeziehen, möglichst ihre Vorstellungen mit einfließen lassen wollen, sie offen und ehrlich mitnehmen, von der Richtigkeit des Weges überzeugen wollen.

Stöber: Es wurde mit den Mannschaftsräten geredet, wir haben eine Runde mit den Großtrebenern eingerichtet, die Sportfreunde über Details unserer Zusammenarbeit über die Kreisliga-Spielgemeinschaft hinaus informiert. Sie wissen, dass wir gemeinsam mit ihnen die Kreisligamannschaft halten wollen.



Und was wird nun mit den beiden Plätzen der Landesklasse-Absteiger in der Nordsachsenliga?

Stöber: Die besser platzierte Hartenfelser Mannschaft wird vom Personal her so aufgestellt, dass sie mit guten Chancen um den Wiederaufstieg kämpfen kann. Der FC Elbaue soll mit einer Mischung von erfahrenen Spielern und hoffnungsvollen Youngstern einen Platz in der Nordsachsenliga sichern.

Wachsmann: Passend zu unserem gemeinsamen Neustart haben wir für beide Teams neue, in der Region viele Jahre den Fußball prägende Trainer gewinnen können. Frank Steller wird, wie schon berichtet, den SC Hartenfels coachen, während dessen Axel Frank den FC Elbaue übernehmen wird.



Und wie soll es dann nach dem Saisonstart 17/18 und vor allem auch nach der Saison 2017/18 weitergehen?

Stöber: Nachdem wir die drei genannten Mannschaften erfolgreich auf den Weg in die neue Saison gebracht haben, die Kader gemeinsam mit Trainern und Spielern formiert haben, beginnt die viel Zeit und Kraft fordernde Arbeit an den Details des gemeinsamen Weges. Da wird es um die verschiedenen Bereiche der Vereinsarbeit gehen, werden alle Altersklassen auch im Nachwuchsbereich mit einbezogen.

Wachsmann: Unser gemeinsames Ziel ist es, dass nächstes Jahr um die Zeit der neue gemeinsame Verein im Vereinsregister steht und außerdem Mitglied in den einschlägigen Dachverbänden ist. Idealerweise könnte dann eine Mannschaft in der Landesklasse, eine in der Nordsachsenliga und eine in der Kreisliga spielen. Aber das ist noch Utopie, reichlich Zeit und Arbeit bis dahin.

Stöber: Bei aller momentanen Euphorie sind wir uns natürlich im Klaren darüber, dass es auch Rückschläge geben kann und wird. Gemeinsam dürften wir allerdings stark genug sein, diese zu überwinden. Ganz wichtig wird dabei sein, dass die Mitglieder, die Aktivposten beider Vereine, den vorwiegend jungen Funktionären bei der erfolgreichen Gestaltung des Prozesses mit Rat und Tat zur Seite stehen, Ihnen das unbedingt notwendige Vertrauen entgegenbringen.