Es ging um Tore und Geld

Am vergangenen Wochenende eröffnete der SV Merkwitz seine diesjährige Fair-Play-Hallencup-Serie. Bei allen Turnieren werden wieder Spenden für den Verein Elternhilfe für krebskranke Kinder gesammelt. Die Sammelaktion stößt bei den Aktiven wie auch Zuschauern auf eine große Resonanz. So wurde die tolle Aktion der Kids des SC Hartenfels Torgau 04 mit viel Beifall bedacht, die schon vor dem Beginn des F-Junioren-Turniers eine großzügige Spende an den SV Merkwitz übergaben. Eine Vielzahl von Zuschauern füllten dann während des Turniers die Spendenkasse weiter, wofür sich der SV Merkwitz bedanken möchte.

Sportlich konnten die zahlreichen Zuschauer so manches erleben – tolle Spielzüge und schöne Tore.

Der SV Merkwitz, der mit einer altersmäßig gemischten Mannschaft antrat, konnte sich am Ende den Turniersieg sichern. Mit 8:0 Toren und 15 Punkten war der SVM der unbesiegte Turnierkrösus und hatte mit Niklas Zschäbitz einen treffsicheren Torschützen, der mit seinen fünf Treffern erfolgreichster Torschütze des Wettbewerbs war.

Die 1. Mannschaft des SC Hartenfels Torgau 04 musste sich nur einmal ganz knapp gegen die Merkwitzer geschlagen geben und belegte am Ende Rang zwei. Die Wermsdorfer konnten sich dank des Sieges in ihrem letzten Spiel noch auf Rang drei verbessern. SC Hartenfels Torgau II und FSV Oschatz konnten nicht so recht in den Kampf um die Podestplätze eingreifen, waren sie doch nur teils erfolgreich.

Die jüngste und unerfahrenste Mannschaft war die des FSV Wacker Dahlen, in der vorwiegend neue Spieler zum Einsatz kamen. In ihrem letzten Spiel erkämpften sich die Wacker-Fohlen dann ihren ersten Sieg und vermiesten der zweiten Torgauer Mannschaft eine bessere Platzierung.

Ergebnisse:

Merkwitz – Wermsdorf 1:0

Torgau II – Torgau 0:1 (0:1 Moritz Betge)

Oschatz – Dahlen II 2:0

Torgau II – Merkwitz 0:1

Dahlen – Wermsdorf 0:2

Torgau – Oschatz 1:0 (Moritz Betge)

Merkwitz – Dahlen II 3:0, Oschatz – Torgau II 0:0

Wermsdorf – Torgau 0:1 (Robert Vassilyev)

Oschatz – Merkwitz 0:2

Torgau – Dahlen II 2:0 (Moritz Betge/Jamie-Elias Scheibner)

Torgau II – Wermsdorf 2:0 (2x Arthur Bluschke)

Torgau – Merkwitz 0:1

Wermsdorf – Oschatz 2:0

Dahlen – Torgau II 1:0



Endstand:

1. SV Merkwitz 8:0 15

2. SC Hartenfels Torgau 04 5:1 12

3. FSV Blau-Weiß Wermsdorf 4:4 6

4. SC Hartenfels Torgau 04 II 2:3 4

5. FSV Oschatz 2:5 4

6. FSV Wacker Dahlen 1:7 3

Bester Torschütze: Niklas Zschäbitz (SV Merkwitz) – 5 Tore

Bester Torwart: Luke Wilhelm Schlorke (SC Hartenfels Torgau 04 I)

Bester Spieler: Joey Schmidt (FSV Oschatz)



Torgau I: Luke Wilhelm Schlorke, Robert Vassilyev, Jamie-Elias Scheibner, Jan Zaspel, Moritz Betke, Maria Theresia Herrmann, Jason Czerney

Torgau II: Justin Dietrich, Nils Jahn, Ali Nazare, Mylon Schlesinger, Arthur Richter, Ole Kaschinski, Max Biedermann, Jaden Rosche, Arthur Bluschke