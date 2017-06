Es kam unerwartet

Liebersee. „Ehrlich gesagt, hatte ich eigentlich gar nicht mehr damit gerechnet, dass ich noch ran muss.“ Und davon war auch nicht wirklich auszugehen. Nachdem sich mit Andreas Hempel, Gerline Hille und Michael Halx aber gleich drei Räte aus der CDU-Fraktion der Stadt-Belgern-Schildau im letzten halben Jahr verabschiedet hatten, war die Zeit für Stephan Richter dann doch noch gekommen.



Damals, 2014, vor den Wahlen zum ersten gemeinsamen Rat für die Doppelstadt, hatte er sich auf einer Sportveranstaltung von Herbert Sigwarth dazu überreden lassen, sich auf die Liste schreiben zu lassen. „Das war quasi mein Einstieg in die Politik“, sagt Richter. „Noch zum Tanz in den Mai in Belgern hatten wir beide noch mal gesprochen und wir waren uns ziemlich sicher, dass bis zum Ende der Wahlperiode nix mehr passiert – und zwei Wochen später war es dann schon so weit ...“, lacht Richter.



Bereuen tut der gebürtige Torgauer, der aber schon immer wohnhaft in Liebersee ist, seine Entscheidung von damals nicht. „Nein, auf keinen Fall. Wenn ich nicht gewollt hätte, dann hätte ich es nicht gemacht.“ Eine aktive Mitgestaltung der Heimat liegt ihm am Herzen. Und deshalb ist Stephan Richter auch stellvertretender Wehrleiter von Liebersee sowie Mitglied im Vorstand des Fördervereins der Feuerwehr im Dorf.



Mit dem Sitz im Stadtrat von Belgern- Schildau kommt nun ein weiteres Amt hinzu. „Ich muss mir aber erstmal einen Überblick verschaffen.“ Was er aber bereits weiß, weil er sich über das Amtsblatt und die Berichterstattung in der Torgauer Zeitung immer auf dem Laufenden hält: „Es ist schwer, etwas zu ermöglichen, weil das Geld an allen Ecken und Enden knapp ist. Es reicht gerade mal für die Pflichtaufgaben.“ Trotzdem hält Stephan Richter es für wichtig, das kulturelle Leben in Belgern und auf den umliegenden Dörfern nicht sterben zu lassen. „Es gibt ohnehin schon nicht so viel davon.“ Richter ist verheiratet, hat aber keine Kinder. Wohnhaft ist er im Lieberseer Elternhaus, das mit einem großen Grundstück ausgestattet abseits von Kommunalpolitik und Feuerwehr reichlich Arbeit bereit hält.



Apropos Arbeit: Als Angestellter verdingt sich Richter in der IT-Abteilung einer großen deutschen Bank in Berlin. „Aber ich hab Gleitzeit, bin flexibel und relativ frei bei der Zeiteinteilung“, sodass auch einer regelmäßigen Teilnahme an den Ratssitzungen nichts im Wege stehen dürfte. Seine erste Amtshandlung nach dem Ablegen des obligatorischen Eides im ersten politischen Amt des Neulings war gleich mal die Wahl des neuen Vizebürgermeisters für Belgern-Schildau. Konkrete Ziele für seine weitere Arbeit im Gremium hat er bisher nicht. Doch mit erst 32 Jahren hat das jüngste Ratsmitglied dafür auch noch reichlich Zeit. sl