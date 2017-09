Es war nicht ganz einfach, das MGH zu etablieren

Dommitzsch. Ein ganz normaler Montagnachmittag im Mehrgenerationenhaus Dommitzsch. Mehrere Frauen sitzen an einem Tisch, spielen Rommé, halten dabei rege Schwätzchen und lassen sich zwischendurch einen Mandarinen-Schmand-Kuchen schmecken. Betrieb herrscht eigentlich immer im MGH – zumindest unter der Woche. Manchmal platzen die Räume sogar aus allen Nähten, wenn sich mal wieder eine Buchautorin zur Lesung oder ein Kommunalpolitiker zur Diskussionsrunde angesagt hat.



Das ehemalige Mittelschulgebäude in der Leipziger Straße ist ein fest etablierter Anlaufpunkt in der Gänsebrunnenstadt geworden. Einer für jung und alt. Und das ist nicht zuletzt dem großen Engagement von Leiterin Sybille Zugowski und ihren ehrenamtlichen Mitstreitern zu verdanken.



Die Idee, die dahinter stand, hat auch hier an der Elbe im nordsächsischen Zipfel funktioniert. Aber es war eben kein Selbstläufer. Fast zehn Jahre reicht inzwischen die Geschichte des MGH zurück. Bis in den April 2008. Damals nahm Bundesministerin Dr. Ursula von der Leyen höchstpersönlich die Eröffnung des ersten Mehrgenerationenhauses im Landkreis hier in Dommitzsch vor. Rund 200 Besucher, darunter viel Prominenz, wohnten dem Ereignis bei. Harald Koch, seinerzeit Bürgermeister, erklärte, dass man sich seit 2006 um das Projekt bemüht und erst mit dem ASB einen verlässlichen Partner gefunden habe. Nach der Eröffnung musste das Team um Sybille Zugowski zeitweise hart kämpfen, damit die Einrichtung überhaupt von der Bevölkerung akzeptiert und angenommen wird und natürlich war auch die Finanzierung immer wieder ein Thema. Die MGH-Koordinatorin spricht von einem Auf und Ab. Im Durchschnitt besuchen 45 bis 50 Einwohner das Mehrgenerationenhaus täglich. „Da wir demographisch die älteste Stadt Nordsachsens sind, ist der Anteil an älteren Besuchern auch der umfangreichste“, sagt sie, um dann einen kleinen Einblick in den alltäglichen Rhythmus zu geben.



Der Tag geht in der Regel früh um 9 Uhr mit einer Frühstücksrunde los, gegen 10 Uhr schließt sich von montags bis freitags der beliebte Männerstammtisch an, der wiederum vom Mittagstisch für die Grundschulkinder abgelöst wird. Der Nachmittag gehört dem Seniorensport, der besagten Rommé- Runde oder den Musikschülern. Die Volkssolidarität organisiert mehrmals im Monat bestimmte Veranstaltungen und für Familienfeierlichkeiten steht das Haus auch an den Wochenenden zur Verfügung. „Besonders gut läuft das Bürgerkaffee, das Herzstück des Hauses“, schätzt Sybille Zugowski ein. Eine Kinderwerkstatt, Café, Küche, Mehrzweckraum, Büro und Sanitäranlagen komplettieren die Einrichtung. Mindestens neun Stunden hat das Mehrgenerationenhaus täglich geöffnet, bei Veranstaltungen sogar noch länger. Ohne ehrenamtliche Helfer geht es dabei nicht. Es gibt die Küchenarbeit im Haus, die Blutspende-Termine sind abzusichern, es muss eingekauft werden, die Kinder wünschen sich manchmal Unterstützung beim Basteln oder bei den Hausaufgaben – es fällt viel Arbeit an. „Ausbauen könnten wir noch Kulturangebote wie zum Beispiel Theater etc“, so die Leiterin. Außerdem würde sie sich freuen, wenn noch mehr Bürger eigene Ideen in ihrem Haus verwirklichen. Man steht mit Rat und Hilfe dabei gerne zur Seite.



Ein Markenzeichen ist das Sozialprojekt „Ellywunschente“ des ASB Torgau-Oschatz geworden, das seinen Sitz im MGH hat. Die Idee stammt von Sybille Zugowski, die kleinen Patienten mit Entwicklungsstörungen, chronischen Erkrankungen, Behinderungen oder seelischen Störungen einen Herzenswunsch erfüllen will. Die Initiatorin hat vor fünf Jahren eigens ein Buch mit der Ellywunschente-Geschichte geschrieben. Mehrgenerationenhäuser stehen allen Menschen offen – unabhängig von Alter oder Herkunft, lautet die Grundidee. Jede und jeder ist willkommen. Der generationenübergreifende Ansatz gibt den Häusern ihren Namen und ist Alleinstellungsmerkmal: Jüngere helfen Älteren und umgekehrt. Mehrgenerationenhäuser gibt es mittlerweile nahezu überall in Deutschland. Bundesweit nehmen rund 550 Häuser am Bundesprogramm Mehrgenerationenhaus teil.