Es weihnachtet in Nordsachsens Städten

In der Doppelstadt Belgern-Schildau erwartet die Mitarbeiter des Bauhofs am Montag eine „Doppel-Schicht“: Zu Dienstbeginn geht es nach Taura. Aus der dortigen Waldstraße wird auf einem privaten Grundstück der Baum für den Schildauer Marktplatz geschlagen. Ist Teil eins vorüber geht’s in die Belgeraner Heinrich-Heine-Straße, wo der Baum für den Belgerner Markt wartet.

Pünktlich vor dem ersten Advent wird am 29. November die große Weihnachtstanne im Schlosshof von Schloss Hartenfels Torgau aufgerichtet. Es handelt sich um eine 23 Jahre alte „Abies grandis“, eine sogenannte Große Küstentanne. Die etwa zehn Meter hohe Tanne stammt aus einer Weihnachtsbaumplantage des Reviers Wartha im Forstbezirk Taura. Sie wurde auch in diesem Jahr wieder durch die Untere Forstbehörde des Landratsamtes gemeinsam mit dem Revierleiter Jan Schmidt ausgesucht. Unterstützt werden Baumfällung und Transport durch die Untere Forstbehörde sowie drei Waldarbeiter, die Straßenmeisterei Torgau und das Bauunternehmen EZEL. Gegen 9 Uhr soll der Weihnachtsbaum geschlagen werden und zwischen 12 und 13 Uhr auf dem Schlosshof eintreffen. Zwischen dem 30. November und 1. Dezember werden dann noch die Lichterketten durch die Firma Schwarzenberg an der Tanne angebracht. Das erste Mal wird die Weihnachtstanne am 1. Advent den Schlosshof.

Eine etwa 15 Meter hohe Colorado-Tanne wird den Torgauer Märchenweihnachtsmarkt schmücken. In den frühen Vormittagsstunden des heutigen Samstags wird der Baum aus einem Garten in den Abfindungen von Mitarbeitern der Stadtwerke mit Unterstützung des Kraftverkehrs Torgau abgeholt, zum Marktplatz transportiert und dort mithilfe des Kranservices von Gerd Heubaum aus Weßnig aufgestellt. Die Lichterkette soll allerdings erst in der nächsten Woche angebracht werden. Am 1. Dezember, 9 Uhr, erhält der Weihnachtsbaum dann sein endgültiges Festkleid. Mädchen und Jungen aus den Torgauer Kindergärten werden ihn schmücken. Gut zu wissen: Eine Colorado-Tanne (Abies concolor) auch Grau-Tanne genannt, macht sich mit ihren blaugrauen weichen Nadeln sehr gut als Weihnachtsbaum – sogar in der Stube. Ursprünglich stammt diese Tannenart tatsächlich aus Colorado, genauer aus den Rocky Mountains – so ist es im botanischen Steckbrief vermerkt.

In Mockrehna überraschte in dieser Woche der Bauhof selbst Bürgermeister Peter Klepel. Schon am Donnerstag wurde der Baum aus dem Siedlungsweg von Familie Iancu auf den Pumphutplatz verfrachtet, wo er in der kommenden Woche noch mit Lichterketten versehen wird.

Wie schon in den vergangenen Jahren gab es auch in diesem Jahr wieder mehrere Bewerber, die für den Dommitzscher Marktplatz einen Weihnachtsbaum zur Verfügung stellen wollten. Zum Teil auch aus den Ortsteilen. „Wir haben uns dafür entschieden, einen aus dem Stadtgebiet zu nehmen, um den Aufwand möglichst gering zu halten“, so Stadtförster Christian Kurth. Vor etwa vier Wochen sei die Entscheidung gefallen. Es handelt sich bei dem Baum um eine Gemeine Fichte, rund acht Meter hoch. Voraussichtlich am Mittwoch erfolgt der Transport, der durch die Firma Gartenbau Fred Reiche aus Sitzenroda abgesichert wird. Das Schmücken soll am Donnerstag danach stattfinden.

In Bad Düben hat Barbara Paul von der Stadtverwaltung einen über Jahre geübten Blick für den Weihnachtsbaum, der auf dem Marktplatz aufgestellt wird. Die entscheidenden Kriterien für das Weihnachtsgrün sind: gut gewachsen und schön groß. „Meistens werden uns die Bäume von Bürgern angeboten“, so Paul. Vor allem dann, wenn die Tannen zu sehr in Höhe oder Breite gehen, zu dicht am Haus stehen oder in Leitungen ragen, kommen die Nachfragen. Manch einer sei traurig, wenn er sich aus solchen Gründen von dem Baum trennen müsse, und froh, wenn dieser noch für einige Wochen im Mittelpunkt steht. Im Garten von Brunnenbaumeister Engelmann im Windmühlenweg thront die zwischen 12 und 14 Meter hohe Tanne, die am 29. November gefällt und von der Bau- und Haustechnik auf den Markt transportiert wird. Zeitnah wird die Beleuchtung angebracht – sowohl an der Tanne als auch in der Stadt.

Der Weihnachtsbaum für den Marktplatz in Delitzsch kommt wie schon im Vorjahr aus dem Osten der Stadt und steht derzeit auf einem privaten Wohngrundstück. Die 13 Meter hohe Fichte schwebte am 23. November auf dem Marktplatz ein. Morgens um 8 Uhr begannen die Fällarbeiten. „Den Transport sponsert die Firma Perner Spezialtiefbau GmbH aus Delitzsch“, sagt Rathaussprecherin Nadine Fuchs. In Delitzsch sei es nicht schwierig, einen passenden Baum zu finden, denn es gebe viele Interessenten. „Problem ist oftmals der Standort der Bäume, der das Fällen und den Abtransport manchmal nicht ermöglicht“, so die Rathaussprecherin. Wie im Vorjahr wird die Servicegesellschaft Delitzsch den Weihnachtsbaum mit Lichterketten und roten Kugeln schmücken.

In Mügeln wurde der Weihnachtsbaum am Freitag, dem 24. November, bei Familie Winkler in der Hackstraße um 8 Uhr abgesägt und abgeholt. Dann wurde er mit einem Laster der Firma Erdmann zum Marktplatz transportiert und dort aufgestellt. Es handelt sich um eine etwa 13 Meter hohe Tanne. Am Montag, dem 27. November wird die Tanne dann von Mitarbeitern des städtischen Bauhofes geschmückt.

Familie Schneider aus Wildschütz spendiert die Nordmanntanne für den Weihnachtsmarkt in Eilenburg. 15 Meter hoch ist der Baum, der am 29. November geholt und aufgestellt wird. Das erledigt ein eingespieltes Team: Die Firma Strauß und Co. aus Eilenburg transportiert den Baum bis zum Markt. Die Firma Elektroservice Haupt aus Audenhain stellt den Kran zum Be- und Entladen und die Mitarbeiter des Forstbetriebes Hättich sägen den Baum ab, sorgen dafür, dass er fachgerecht auf- und abgeladen und sturmsicher aufgestellt wird. Die Stadtwerke Eilenburg schmücken den Baum rechtzeitig. Im Laufe des Jahres trudeln im Rathaus Angebote von Bürgern ein, die möchten, dass ihre zu groß gewordene Fichte oder Tanne als Weihnachtsbaum „endet“. Ende Oktober treffen zwei Mitarbeiter des Rathauses die Auswahl. Der Schönste wird ausgewählt, vorausgesetzt es ist möglich, den Baum ohne Schaden aus dem Grundstück zu holen. In diesem Jahr waren neun Bäume im Angebot.

In Oschatz wird der Weihnachtsbaum voraussichtlich am Mittwoch, dem 29. November, aufgestellt. Wie in den Jahren zuvor stammt er aus dem Vorgarten eines privaten Grundstücksbesitzers. „Der Transport obliegt den Mitarbeitern unserer Stadtgärtnerei, die von einer Spedition unterstützt werden“, sagt Hauptamtsleiter Manfred Schade. In diesem Jahr handelt es sich um eine etwa 13 Meter hohe Grautanne, die auf dem Neumarkt aufgestellt wird. Beginn des Unterfangens ist gegen 8 Uhr. Manfred Schade rechnet damit, dass der Baum etwa zwei Stunden später aufgerichtet ist. Ein besonderer Hingucker wird er während des Weihnachtsmarktes am zweiten Adventswochenende sein, dann ist mit vielen Besuchern zu rechnen. In Abstimmung mit der Oschatzer Freizeitstätten GmbH soll es dieses Jahr zudem eine neue, von der bisher bekannten Dekoration abweichende Beleuchtung geben. Team