Es weihnachtet schon (fast)

Torgau. „Mitte August werden wir uns das nächste Mal treffen, um das Konzept genauer zu umreißen“, sagt Beatrix Dörge im Gespräch mit der TZ. Die Chefin des Restaurants „Herr Käthe“ und des „Café im Schloss“ leitet die IG, in der weitere zwölf Gastronomen mitwirken – inklusive des Weihnachtsmannes Eberhard Sowa als „Wirt a. D.“



Eine Entscheidung ist bereits getroffen: Der Torgauer Weihnachtsmarkt wird in diesem Jahr erstmals nicht nur zehn, sondern 20 Tage lang dauern – genau vom 1. bis zum 20. Dezember. „Das bedeutet, dass wir sämtliche Kalkulationen neu überrechnen werden. „Auch das kulturelle Angebot will neu überdacht sein. Immerhin wollen wir den Torgauern und Gästen an doppelt so vielen Tagen Lust machen, ins Stadtzentrum zu kommen , um während der Adventszeit bummeln zu gehen“, lässt sie wissen.



Zudem soll sich auch in der Gestaltung des Weihnachtsmarkt einiges ändern. Beatrix Dörge: „Wir hatten über Jahre hinweg stets denselben Aufbau. Das haben die Torgauer mit Recht kritisiert, und darauf werden wir entsprechend reagieren.“