Es wird heiß hergehen im Döhner

Auch bei der 48. Auflage wird es auf dem ungewohnten Belag wieder heiß hergehen. Der Untergrund stellt die Spieler vor neue Anforderungen, welche nicht immer einfach zu meistern sind.

Die Mannschaften werden dennoch alles geben, um am Ende den Wanderpokal der Bürgermeisterin der Stadt Belgern-Schildau in Empfang nehmen zu können. Die Atmosphäre ist zwar manchmal etwas hitzig, aber meistens regieren Fairness und Freundschaft unter den Teams. Sehr gut angenommen wird das Turnier von den Zuschauern, welche sich immer zahlreich am Samstagvormittag im Döhner einfinden. Dabei sieht man oft ältere Handballer, auch von anderen Mannschaften, und so manche Episoden vergangener Spiele werden im Gespräch aufgefrischt.

Auch in diesem Jahr werden fünf Mannschaften um den Turniersieg spielen. Neben den Bezirksklasse-Vertretern von den TSG 1861 Taucha (Pokalverteidiger) und dem VfB Torgau hat auch Landesligist HC Bad Liebenwerda seine feste Zusage gegeben. Zudem gehen die Hausherren mit voraussichtlich zwei Teams an den Start. Belgerns Erste hat sich als Aufsteiger in die Kreisliga viel vorgenommen.

Das Turnier beginnt um 9 Uhr und wird bis gegen 13 Uhr dauern. Falls das Wetter wider Erwarten nicht mitspielen sollte, findet das Turnier in der Stadthalle statt.