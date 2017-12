Es wird laut und spektakulär

Motorsport. SuperEnduro-WM am 6. Januar in Riesa

Motorsport. Die Fans der internationalen Motorcross- und Enduroszene freuts: Zur Indoor-Super-Enduro-Weltmeisterschaft am 6. Januar im benachbarten Riesa kommt der US-Amerikaner Colton Haaker als Meisterschaftsführender in die SACHSENarena. Er hat dieses Championat schon zwei Mal gewonnen und macht alle Anstalten, den Titel erneut zu holen.

Als Zweiter der Gessamtwertung ist der Spanier Alfredo Gomez dem US-Sunnyboy dicht auf den Fersen, gefolgt vom Briten Johnny Walker. In Riesa könnte aber auch der sechsfache Enduro-Weltmeister Tadeusz Blazusiak aus Polen in den Kampf um die Podiumsplätze eingreifen, der beim Auftakt in seinem Heimatland in Krakow noch nicht so richtig in Fahrt gekommen war.

Der Zuschauereinlass in die SACHSENarena zu diesem Motorsport-Spektakel erfolgt ab 16 Uhr. Von 16.30 Uhr bis 17 Uhr gibt es zunächst eine Autogrammstunde. Die Enduro-Rennen um die Indoor-Weltmeisterschaft gehen dann von 18 Uhr bis 21.30 Uhr über die Bühne, woran sich noch eine After-Race-Party anschließt.

www.superenduro-germany.de