Etliche Meistertitel erkämpft

Die Faustkämpfer des 1. Boxclubs Torgau waren am vergangenen Wochenende in Borna bei der Sachsenmeisterschaft der GBA am Start und erboxte etliche Meistertitel.



Boxsport. Mit einer 13-köpfigen Mannschaft trat der 1. Boxclub Torgau am vergangenen Samstag bei der in Borna ausgeboxten Sachsenmeisterschaft des Verbandes German Boxing Association (GBA) an. Letztlich kamen nach diversen Absagen elf BCT-Faustkämpfer zum Einsatz, von denen zehn um den Titel des Sachsemeisters beziehungsweise der Sachsenmeisterin boxten und ein Athlet um die sächsische Bestenermittlung.



Und die Bilanz der Torgauer Staffel fiel überaus positiv aus. Insgesamt kann der BCT zehn Titel vorweisen, wenngleich es einzelne Titel kampflos gab, da die Gegnerschaft fehlte. „Wir sind überaus zufrieden, denn wir konnten zeigen, was wir können. Unser Trainerkollektiv hat eine tolle Arbeit geleistet.“, so Vereinschef und Cheftrainer Andreas Graf zum Abschneiden der Torgauer.



Einen starken Eindruck hinterließen in Borna die Torgauer Arsen Abubakov (Weltergewicht), Noah Phillip (AK13) und Akram Arif. Bei der Bestenermittlung der Männer in der Klasse Halbwelter-Gewicht gestaltete Mohammad Kawa seine Auseinandersetzung mit Hussain Bagdari (Borna) siegreich. Der Torgauer erarbeitete sich seinen Sieg mit einer starken dritten Runde.



Ergebnisse: Sachsenmeisterschaft AK 10/-34 kg Glenn Czirnia kampflos SM (Präsentationskampf mit 2 Gegnerinnen); AK 13 Weltergewicht Noah Phillip Sieger TKO 2. Runde gg Abdu Alimanov (International Leipzig); AK 14/-57 kg Leonie Krause kampflos SM; AK 17/-63 kg Karina Schmidt kampflos SM; AK Frauen/-64 kg Julia Messerschmidt kampflos SM, Luisa Messerschmidt kampflos SM (Niederlage in Präsentation Aufgabe 1. Runde gg Jude Köhler/Glauchau); Mittelgewicht Maria Messerschmidt Unentschieden Präsentation gg Ajgen Rzaerva (Borna); AK Männer Mittelgewicht Akram Arif SM/einstimmiger Sieger gg Max Richter (Glauchau), Halbschwer Alexander Roo kampflos SM (Sieger n. P. Präsentation gg Toni Ritter/Glauchau; Weltergewicht Arsen Abubakov SM/Sieger durch TKO in der 3. Runde gg Lukas Pfau (Borna)