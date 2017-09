Etwa 11 000 Wahlplakate haben ausgedient

Nordsachsen. Die Bundestagswahl ist vorbei und die Stimmen sind längst ausgezählt. Um davon möglichst viele zu erhalten, hatten die einzelnen Parteien sowie ihre Kandidaten im Vorfeld ordentlich die Werbetrommel gerührt: Gefühlt alle zehn Meter blickte einem ein Wahlplakat entgegen. Doch nach der Wahl bleibt nun zu klären, was mit diesen geschieht und wie viele die einzelnen Parteien in Nordsachsen im Einsatz hatten.



Mit vorn an der Spitze, nicht nur in Bezug auf die Erststimmenergebnisse, ist Marian Wendt. Der wiedergewählte Bundestagsabgeordnete zierte alleine 2000 Wahlplakate im A1-Format (594 x 841 Millimeter) im Torgau-Dommitzsch-Oschatzer-Raum. Hinzu kamen 700 Motiv-Plakate, unter anderem mit Angela Merkel, sowie 550 Rednerankündigungen. Davon waren 100 mit „Thomas de Mazière am 19.9. in Wermsdorf“ betitelt und 450 galten dem Auftritt von Angela Merkel am 6.9. in Torgau. Außerdem hatte die Partei 90 Großflächen (3,56 x 2,52 Meter) aus Affichenpapier im Einsatz, 30 erneut mit Marian Wendt. Bei den Plakaten handelte es sich um sogenannte Hohlkammerplakate aus einem thermoplastischen Kunststoff, der auch gegen Feuer resistent ist. Diese werden von den Parteimitgliedern abgenommen und fachgerecht entsorgt, wie Marian Wendt versichert.



Auch die AfD buhlte mit einer großen Anzahl von Wahlplakaten um die Stimmen der Wähler. „Insgesamt waren zirka 1500 Plakate aus Kunststoff von der Partei in Nordsachsen im Einsatz, davon rund die Hälfte mit dem Gesicht Spangenbergs“, erläutert der amtierende Vorsitzende der AfD in Nordsachsen, Volker Wauter. „Die Wahlplakate werden zunächst eingelagert und wir werden schauen, welche wir im Hinblick auf die kommenden Wahlen, wie der Kreistagswahl 2019, verwenden können.“



Auf Platz drei der Erst- und Zweitstimmenergebnisse stand in Nordsachsen die LINKE mit Susanna Karawanskij als Direktkandidatin, obwohl sie mit 3500 Plakaten sogar die CDU vom Thron stößt, was die Anzahl anbelangt. Ein Teil davon wird für später aufbewahrt.„Für das Recyceln der restlichen ist der Landesverband zuständig. Unsere Plakate sind aus einem bestimmten Plastikstoff, der auch als Dämmmaterial, zum Beispiel für Fußböden, verwendet werden kann“, erklärt Karawanskij.



Gegen die Wahlplakate der LINKEN scheinen die 1200 der SPD schon fast Pea-

nuts zu sein. „Ungefähr die Hälfte hatte mein Gesicht abgebildet, 200 waren zum Thema Martin Schulz und die restlichen galten allgemein der SPD“, teilt Rüdiger Kleinke mit. Die Plastikplakate werden als gewerblicher Müll auf der Deponie entsorgt.



Die FDP lag bei der Anzahl der Wahlplakate ungefähr gleich auf mit der SPD, hatte sogar 50 Plakate mehr im Einsatz. 1000 waren mit Lindner-Motiven bedruckt, während der Kopf von Christoph Waitz 250 Plakate zierte, die allerdings erst wenige Tage vor der Wahl aufgehängt wurden. Waitz begründet dies so: „Es war schwer, überhaupt noch eine Druckerei zu finden, die den Auftrag annimmt und leider wurden die Plakate erst sehr spät im Wahlkampf geliefert.“ Sie werden von den Parteimitgliedern kurzfristig als Plastikmüll in der gelben Tonne entsorgt.



Schlusslicht bei den Plakaten und bei den Stimmen bildeten die Grünen. Die Partei warb mit deutlich weniger Plakaten für sich als die Konkurrenz. Nur zirka 150 Plakate waren in Nordsachsen zu sehen, keines davon mit dem Gesicht von Jörg Bornack. „Wir wollen mit Leistung überzeugen“, so der Poltiker vor der Wahl. Ein weiterer Unterschied ist das Material der Plakate, denn sie wurden aus Pappe hergestellt anstatt aus Plastik und können daher in der blauen Tonne entsorgt werden.



Letztendlich hat sich der Aufwand von CDU und AfD gelohnt. Nicht nur die beiden Parteien waren erfolgreich, auch Marian Wendt sowie Detlev Spangenberg sind als Abgeordnete in den Bundestag eingezogen. Allerdings sollten sie trotz ihres Erfolges nicht vergessen, die Wahlplakate bis spätestens Sonntag abzunehmen. Die Fristen unterscheidensich jedoch von Gemeinde zu Gemeinde. In Torgau mussten die Plakate beispielsweise bereits am Mittwoch verschwunden sein. „Sonst mahnen wir die Parteien einmal an. Sollte draufhin erneut nichts geschehen, bekommen sie ein Bußgeld verordnet und als letzte Option veranlassen wir die Entsorgung selbst. Die Kosten würden den Parteien anschließend in Rechnung gestellt werden“, schildert die Torgauer Ordnungsamtsleiterin Anke Eckert das Verfahren. Dieses gestalte sich in den restlichen Gemeinden ähnlich.



Neben der Abnahme der Wahlplakate müssen auch die Stimmzettel, Wählerverzeichnisse, Wahlscheinverzeichnisse sowie die weiteren Wahlunterlagen nach § 90 der Bundeswahlordnung vernichtet werden. Dies geschieht zu gegebener Zeit, die sich je nach Art der Wahlunterlage unterscheidet, durch entsprechend zertifizierte Entsorgungsunternehmen, wie Steffen Fleischer vom Landratsamt Nordsachsen berichtet.