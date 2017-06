Etwas mehr erhofft

Seesport. Am Start war auch die Crew des Seesportclubs Belgern-Torgau, die recht ambitioniert in den Wettkampf ging. Nur zu gut erinnern sich die Belgern- Torgauer Seesportler an ihren letzten Start in Dresden. Der war im Jahr 2014, als sie als Sachsenmeister heimkehrten.



In diesem Jahr bewarben sich insgesamt sechs Mannschaften um den begehrten Titel. Neben dem Belgern-Torgauer Team und der Mannschaft des Gastgebers Dresden-Loschwitz gingen der Seesportclub Dresden mit zwei Teams sowie die Seesportvereine aus Bernburg und Grimma an den Start.

Die Strecke führte vom Loschwitzer Sportboothafen zunächst stromauf, unter dem „Blauen Wunder“ durch, zur Wendetonne und dann schließlich stromabwärts Richtung Ziel.



Gestartet wurde in drei Zweiergruppen. Wobei die jeweils zweite Mannschaft fünf Minuten nach der ersten startete. Wie schon beim letzten Mal blieb den Seesportlern keine Zeit, die Sehenswürdigkeiten rund um das „Blaue Wunder“ zu genießen!

Schon fast traditionell wurde zunächst das Teamalter der Crew errechnet: 531 Jahre und 192 Tage ergab dieses. Damit war jedes Bootsmitglied der Torgau-Belgeraner Mannschaft durchschnittlich 48 Jahre, drei Monate und 27 Tage alt.



Den Wettbewerb der ersten Paarung Loschwitz gegen die 2. Mannschaft Seesportclub Dresden gewannen die Loschwitzer mit 16:27,06 Minuten.

Der 2. Lauf – Bernburger Maritimer Club, Sieger der deutschen Rangliste 2016, gegen Seesportclub Dresden I – wurde von den anderen Seesportlern natürlich genau verfolgt. Nach gerade einmal 14:51,50 Minuten waren die Bernburger wieder im Ziel. Was für eine Hausnummer!



Die Entscheidung über die Medaillen fiel damit im 3. Lauf. Die Belgern-Torgauer Seesportler mussten gegen Grimma antreten. Alle legten sich nach dem Start ordentlich ins Zeug oder wie man beim Seesport üblicherweise sagt „in die Riemen“! Bereits an der Wendetonne zeichnete sich ab, dass es eine ganz knappe Sache wird.



Im Ziel mit 15:09,68 Minuten war klar, dass es für die Nordsachsen dieses Mal nicht für das oberste Treppchen gereicht hat. Zudem waren die Grimmaer noch unterwegs. Es folgten bange Minuten des Wartens. Dann erreichten die Grimmaer die Ziellinie und zwar in einer Zeit von 14:55,28 Minuten. Bedeutete: Platz 2 für das Team Grimma und Platz 3 und damit Bronze für die Mannschaft Belgern-Torgau. Nach dem guten Ergebnis beim Anrudern hatten sich die Torgau-Belgeraner allerdings eine bessere Platzierung ausgerechnet.



Unbedingt bemerkenswert ist jedoch, und die Feststellung dafür machten die Tor-

gau-Belgeraner erst „daheim“ im Vereinsheim in Belgern: Seit 2007 erkämpften sie jedes Jahr einen Medaillenplatz! Das muss erst einmal einer nachmachen!