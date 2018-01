Eva die Große

Leichtathletik. Das Sparkassen Leichtathletik-Team des SSV 1952 Torgau startete mit elf Athleten bei der bereits Mitte Dezember in Halle/Saale ausgetragenen diesjährigen Offenen Stadtmeisterschaft der Altersklassen U16 und U18. Die SSV-Athleten wollten sich mit der Konkurrenz messen und Tickets für die kommende Hallen-Landesmeisterschaft lösen. Am Ende eines langen und anstrengenden Wettkampftages standen insgesamt zehn Podestplätze und zahlreiche erfüllte Normen für die Landesmeisterschaft zu Buche.



In der Altersklasse U16 konnten vor allem Eva von Carlowitz, Nele Erdmann, Livia Lehmann, Lucie Winkler und Piere Maurice Böhm mit tollen Leistungen überzeugen. E. v. Carlowitz und N. Erdmann lieferten sich im Hoch- und Weitsprung packende Duelle und erreichten die Medaillenränge. Das E. v. Carlowitz auch schnell laufen kann, bewies sie im Hürdensprint über 60 Meter, bei dem sie auf einen starken 3. Platz sprintete. L. Hille bestritt den besten Kugelstoßwettbewerb ihrer noch jungen Karriere und beförderte die Kugel auf 8,98 Meter.



Auch Teamkollege Piere Maurice Böhm konnte bei seinem ersten großen Wettkampf überzeugen. Er verfehlte die Medaillenränge mit den Plätzen 4 und 5 im Hochsprung beziehungsweise 60-Meter-Sprint nur ganz knapp. In der AK U18 kämpften Joelina Zass, Belina Rosch, Lucien Hille und Nick van der Horst um Bestleistungen und Tickets für die im Januar stattfindende Landesmeisterschaft in Chemnitz. Alle vier wussten vor allem im 60-Meter-Sprint zu überzeugen und unterboten die geforderte Norm recht deutlich. L. Hille überquerte die Latte im Hochsprung bei 1,70 Meter und sicherte sich damit Platz 2 in seiner Altersklasse sowie das Ticket für die Landesmeisterschaft. Mit einer persönlichen Bestweite von 5,25 Meter im Weitsprung sprang N. n.d. Horst auf den 3. Platz in diesem Wettbewerb – 10,90 Meter im Kugelstoßen bedeuteten Platz 2 in seiner Altersklasse. Die Staffelwettbewerbe bildeten den Abschluss eines langen Wettkampftages. J. Zass und B. Rosch liefen die 4 x 200 m in der Startgemeinschaft Nordsachsen der U18 gemeinsam mit zwei Starterinnen aus Taucha zum Sieg.



Die 4 x 100-Meter-Staffel der weiblichen U16 mit L. Lehmann und E. v. Carlowitz überquerte den Zielstrich auf dem 3. Platz. Mit ihren tollen Ergebnissen konnten sich Eva, Nele, Livia, Joelina, Belina, Piere Maurice, Nick und Lucien für die Landesmeisterschaft qualifizieren. Nach einer verdienten Pause gilt es im neuen Jahr, sich mit dem gleichen Trainingseifer der vergangenen Wochen und Monate auf die anstehenden Wettkämpfe vorzubereiten.

