Exklusive Angebote für die Abonnenten der Heimatzeitung

Torgau. Wer in diesen Tagen das TZ-Wirtschaftsmagazin #Zukunft_hier! bis zur letzten Seite gelesen hat, ist am Ende auf eine ganzseitige Anzeige gestoßen. Darauf wird die LeserClub-Karte beworben. Was es damit auf sich hat, erklärt TZ-Vertriebsleiterin Manuela Merseburg.

TZ: Die Karte ist ja schick anzusehen, aber wann werden wir sie erstmals in der Hand halten dürfen?

Manuela Merseburg: Unser Zeitplan ist so, dass jeder Abonnent – Stand Anfang Juni – innerhalb der ersten Ferienwoche seine Karte mit der Post zugeschickt bekommt. Neue Abonnenten bekommen die Karte gleich nach Vertragsabschluss.

Welche Idee steckt hinter dem LeserClub?

Ein Club ist immer auch ein Zusammenschluss von Gleichgesinnten und eine exklusive Einrichtung. Deshalb haben wir diesen Begriff gewählt, um unsere Leser zusammenzufassen. Schließlich ist ihnen allen das Interesse an dem gemein, was in unserer Region passiert. Und als Abonnent der TZ hat man nunmal exklusiven Zugriff auf viele Informationen. Unser Ansatz für den LeserClub ist nun der, unseren Abonnenten weiterführende Vorteile anbieten zu können.

TZ: Wie sehen die aus?

Mit dem Start der LeserClub-Karte werden Rabatte beim Briefmarkenkauf, im Torgauer Büromarkt oder im Saurierpark bei Bautzen gewährt. Unser Plan ist es, die Palette in den kommenden Wochen und Monaten kontinuierlich auszubauen.

Insbesondere der Blick auf unsere in den Ferien an jedem Tag erscheinenden Ausflugstipps lohnt sich in diesem Zusammenhang. Da wird es immer wieder Nachlässe für Karteninhaber geben.

Was passiert, wenn eine LeserClub- Karte verloren geht?

In diesem Fall können wir im Haus der Presse eine Ersatzkarte ausstellen.

Wo kann man sich über neue Angebote für Karteninhaber informieren?

Wir richten auf unserer Internetseite www.torgauerzeitung.com ein entsprechendes Angebot ein. Außerdem informieren wir regelmäßig auf der Serviceseite der TZ über die aktuellen Vorteile für LeserClub-Mitglieder.