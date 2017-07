Exzellente "HerrInnen Käthe"

Die Premiere dieser Inszenierung „HerrInnen Käthe – Frauen zur Reformation“ fand am 25. März dieses Jahres in der Aula des Johann-Walter-Gymnasiums statt.

Fast auf den Tag genau drei Monate später, am Samstag, dem 24. Juni 2017, 19 Uhr, freuten sich alle Mitwirkenden sehr darauf, anlässlich des Katharina-Tages nochmals zu ihrer Inszenierung auf das Herzlichste einzuladen.

Dieses Mal verließen sie die alten, ehrwürdigen Klostermauern und begaben sich auf den historischen Hof des Schlosses Hartenfels, was schon eine besondere Faszination für alle Beteiligten bei den Proben bewirkte. Die Jugendlichen konnten wiederum sehr viele Gäste begrüßen. Unter ihnen war die Bischöfin Ilse Junkermann aus Magdeburg, die eigens für die Aufführung nach Torgau gekommen war.

Sie hatte im Rahmen der Festveranstaltung zum Reformationsjubiläum im Rathaussaal einen Ausschnitt der Inszenierung gesehen und war begeistert ob der hohen Authentizität, Leidenschaft und Professionalität der Darstellung. Unter den Besuchern im Schlosshof waren ebenso Touristen aus Göttingen und Frankfurt am Main. Nach der Veranstaltung kamen sie zu den Mitwirkenden und bekundeten ihre Faszination hinsichtlich des Zusammenspieles von Vergangenem und Gegenwärtigem. Torgau vergegenwärtige seine Geschichte und werde somit zu einem attraktiven Ort der Begegnung mit ihr. Sie fanden viele bewundernde Worte, die eine hohe Wertschätzung der Aufführung offenbarten.

Alle Mitwirkenden – Schauspieler, Sänger, Instrumentalisten, Tänzer, Techniker – waren hochmotiviert und zelebrierten ihre Performance. Auf der Bühne, aber selbst auch hinter ihr erlebten wir ein Gefühl hoher Professionalität, des gemeinsamen glücklichen Interagierens, des Über-sich-Hinauswachsens.

Ina Bär hat eigens zu dem Theaterstück „HerrInnen Käthe“ die Bühnenmusik geschrieben. Wiederum handelt es sich um ein kooperatives Gemeinschaftskonzept des Johann-Walter-Gymnasiums, der Musikschule „Heinrich Schütz“, der „Lebenshilfe“ Torgau e. V. sowie des Evangelischen Jugendbildungsprojektes „wintergrüne“.

Die Inszenierung „HerrInnen Käthe – Frauen zur Reformation“ wurde im Rahmen eines Wettbewerbes ausgewählt, anlässlich der Sächsischen Länderwoche in Wittenberg aufgeführt zu werden. Und so werden alle Mitwirkenden am Samstag, dem 2. September 2017, im Amphitheater zu Wittenberg auftreten und zeigen, dass Torgaus lebendige Geschichte auch viele Reize hat.