Exzellenzauszeichnung für Oberschule Nordwest

Torgau. Gestern wurde im Prinzip nur noch nachgefeiert. Denn die große Ehrung gab es schon am 2. November. In Radebeul. Unter anderem im Beisein des neuen sächsischen Kultusministers Frank Haubitz, selbst bis vor kurzem Schulleiter, bekam die Oberschule Torgau Nordwest das Sächsische Qualitätssiegel für Berufs- und Studienorientierung überreicht. Elf weitere Schulen wurden in diesem Jahr mit dem Siegel ausgezeichnet, aus der Region Leipzig nur noch eine Oberschule in Grimma. Die Exzellenzauszeichnung ist für vier Jahre gültig und kann danach re-zertifiziert werden.



Das Sächsische Qualitätssiegel für Berufs- und Studienorientierung wird seit 2007 an Schulen vergeben, die ihre Schüler in besonderem Maße auf den Start ins Berufsleben vorbereiten. „Die Nordwestler haben sie sich durch eine kontinuierliche und strukturierte Vorbereitung verdient“, sagte Silvia Tautz, die für die Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Leipzig in der Jury saß und die eingereichten Konzepte der Schule mit bewertete. Gestern nun war sie nach Torgau gekommen und hatte dazu einen dicken Scheck für die Schule im Gepäck. 1000 Euro für freie Verwendung überreichte sie an Schulleiterin Evelin Noack, die gleich ankündigte, das Geld für die Medienausgestaltung der Schule nutzen zu wollen. Rahmen für die Übergabe war eine Dankeschön-Feier der Schule, zu der Eltern, Unternehmenspartner und Unterstützter der Schule und speziell der Berufsorientierung eingeladen waren. Nach der nochmaligen Präsentation der Bewerbung hatten Schüler durch das Gebäude und die Klassenräume geführt, ehe bei einem gemeinsamen Imbiss auf den Erfolg angestoßen wurde.