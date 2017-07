Förder- und Fachbildungszentrum verlässt Mockrehna

Mockrehna. Die Einrichtung des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie wird ihren Sitz künftig nach Wurzen verlagern und in der Kantstraße 1 zu finden sein, telefonisch erreichbar unter 03425 / 99997-0. Bis nächsten Montag kann es zu umzugsbedingten Problemen kommen, zuletzt war das FBZ nicht per Mail zu erreichen, noch bestand Zugriff auf die Fachprogramme.



Ab dem 24. Juli soll die Einrichtung aber wieder in gewohnter Weise zur Verfügung stehen. Grundlage für den Umzug ist der Beschluss der Sächsischen Staatsregierung zur Neuordnung der Behördenstandorte, der bereits im Jahr 2011 gefasst wurde.