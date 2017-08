Fördermittel für Oschatzer Tor da

Belgern. Unmittelbar nach den guten Nachrichten wurde das Projekt ausgeschrieben. In diesem Rahmen soll die vorhande Eindeckung mit Betonsteinen rückgebaut werden. Neue Biberschwanzziegel sollen diese ersetzen. Einzelne marode Balkenköpfe müssen ebenfalls ausgetauscht werden. Da das Oschatzer Tor als letztes erhaltenes, früheres Stadttor unter Denkmalschutz steht, müssen bei den Arbeiten die entsprechenden Richtlinien eingehalten werden. Auf der nächsten Stadtratssitzung soll der Auftrag vergeben werden. Gebaut werden soll dann im restlichen September beziehungsweise im Oktober.



Neben den nun bewilligten LEADER-Mitteln hat die Stadt auch zwei weitere Anträge gestellt, die mittlerweile von der Lokalen Arbeitsgruppe Sächsisches Zweistromland-Ostelbien befürwortet wurden, deren Bewilligung sich nun aber hinziehen könne. Einerseits ist dies die Anschaffung von Parkflächen in der Schildauer Albert-Lange-Straße. Ein ähnliches Projekt sei demnach in Probsthain förderfähig. Hier soll der Kultur- und Freizeitverein vor seinem Vereinsheim mit ordentlichen Parkmöglichkeiten ausgestattet werden.