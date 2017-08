Fördermittel für Wasserrastplatz

Torgau. Das Vorhaben Wasserrastplatz an der Elbe ist auf einem guten Weg: Die Lan­des­di­rek­ti­on Sach­sen hat der Stadt Tor­gau För­der­mit­tel zur fi­nan­zi­el­len Un­ter­stüt­zung bei der Er­rich­tung be­wil­ligt. Der Bescheid wurde auf dem Postweg versandt. Die Baumaß­nah­me wird mit einem Zu­schuss in Höhe von 773 855 Euro durch den Bund und den Frei­staat Sach­sen aus dem Pro­gramm der Ge­mein­schafts­auf­ga­be „Ver­bes­se­rung der re­gio­na­len Wirt­schafts­struk­tur“ un­ter­stützt. Dies ent­spricht einer För­de­rung in Höhe von 90 Pro­zent der zu­wen­dungs­fä­hi­gen Kos­ten. Die Ge­samt­kos­ten der Maß­nah­me be­tra­gen 933 701 Euro. Den Dif­fe­renz­be­trag über­nimmt die Kom­mu­ne aus dem ei­ge­nen Haus­halt. Die Stadt Tor­gau möch­te zur Er­schlie­ßung neuer tou­ris­ti­scher Ziel­grup­pen eine klei­ne Bucht am ehe­ma­li­gen Na­po­leo­ni­schen Hafen an der Elbe zum Was­ser­wan­derrast­platz aus­bau­en. Dabei sol­len An­le­ge­mög­lich­kei­ten für Ru­der­boo­te und Kanus sowie für klei­ne­re Mo­tor­boo­te ent­ste­hen.

Im Rah­men der Maß­nah­me wer­den an­ge­schwemm­te Se­di­men­te be­räumt und Spund­wän­de ge­setzt. Dem schlie­ßt sich die Mon­ta­ge zwei­er von­ein­an­der un­ab­hän­gi­ger Steg­an­la­gen an, um so­wohl Mo­tor­boo­te an­kern zu las­sen als auch Ru­der­boo­ten und Kanus die Mög­lich­keit des An­le­gens zu geben. Die Er­rich­tung einer Slip-An­la­ge – hierdurch können Boote bequem zu Wasser gelassen werden – er­höht die At­trak­ti­vi­tät des Rast­plat­zes zu­sätz­lich.

Mit der Ein­rich­tung eines sol­chen Rast­plat­zes möch­te die Stadt die Ent­wick­lung des Was­ser­wan­der­tou­ris­mus auf der Elbe für die ei­ge­ne tou­ris­ti­sche Ent­wick­lung nutz­bar ma­chen. Der Bau­be­ginn ist für Ok­to­ber vor­ge­se­hen. Die Fer­tig­stel­lung soll dann zu Sai­son­be­ginn im April 2018 er­fol­gen.

Torgaus Oberbürgermeisterin Romina Barth hatte bereits von einem möglichen Hafenfest anlässlich der Einweihung gesprochen.