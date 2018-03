Förderung und Leitfunkstelle im Fokus

225 Mal mussten er und seine Kameraden im abgelaufenen Jahr ausrücken und damit 31 Mal mehr als im Jahr 2016. In den letzten zwei Jahren stieg die Zahl dabei sogar um 31 Prozent. In Erinnerung geblieben ist am ehesten der Einsatz in Beckwitz, als ein Agrarkomplex in Flammen stand. „Obwohl nach 14 Minuten schon vier Fahrzeuge mit 23 Einsatzkräften vor Ort waren, konnten wir einen Großbrand nicht verhindern und nur noch Schadensbegrenzung betreiben“, so Richter in der Rückschau, der in diesem Zusammenhang die Kooperation mit den Ortswehren lobend erwähnte. Ansonsten sei die Größe der Einsätze eher durchschnittlich gewesen.

Denn ein nicht geringer Anteil der Einsätze, nämlich 44, lässt sich auf die drei Sturmtage im Jahr zurückführen. Hier standen in erster Linie kleinere technische Hilfeleistungen auf der Tagesordnung, die von 75 aktiven Kameraden in der Wehr – insgesamt sind es 131 – abgearbeitet wurden. Nachdem das Zahlenwerk abgearbeitet war, fiel der Fokus schnell auf zwei brisante Themen. Eines davon war die Förderung der Feuerwehr. Die Regierungserklärung von Sachsens neuem Ministerpräsident Michael Kretschmer, die er Ende Januar verlas, machte nicht nur Nordsachsens Ordnungsamtsleiter Frank Breitfeld, der als Gast eingeladen war, Hoffnung auf mehr Fördermittel für die Feuerwehren im Landkreis.

„In den nächsten fünf Jahren will der Freistaat die Mittel für die Freiwilligen Feuerwehren auf 200 Millionen Euro verdoppeln“, so Breitfeld, wovon natürlich auch die Torgauer profitieren würden. Axel Klobe, seines Zeichens engagierter Feuerwehrmann in der Großen Kreisstadt, wollte in der Diskussionsrunde trotzdem noch einmal auf die schwierige Ausrüstungslage der Kameraden und viele alte Fahrzeuge verweisen, die demnächst eigentlich außer Dienst gestellt werden müssten.

An diesem Punkt griff Torgaus Oberbürgermeisterin Romina Barth, die gemeinsam mit ihrem Beigeordneten Dr. Lars Fähling und Ordnungsamtschefin Anke Eckert die Stadtverwaltung vertrat, ein. „Ich denke, wir haben in unserem Haushalt gezeigt, dass wir ein Herz für die Feuerwehr haben“, verteidigte sie die kommunale Förderpolitik. Neben Ausrüstungsgegenständen wolle die Stadt künftig auch weiter – gemeinsam mit dem Landkreis – in die ortsfeste Landfunkstelle investieren, das zweite Aufregerthema des Abends. „Die kollabierende Leitstelle in Leipzig ist selbst bei Kleinstkatastrophenlagen überfordert“, spielte Barth auf die immer wieder in der Kritik stehende integrierte Rettungsleitstelle an.

Aus diesem Grund sei sie sehr froh, dass die Torgauer dafür Sorge tragen würden, sich im Notfall selbst helfen zu können. Allerdings gebe es beim Thema ortsfeste Landfukstelle „noch viele offene Fragen“, die Stadt wolle jedoch weiterhin Unterstützung leisten. Während auch Breitfeld diesbezüglich das „ständige Streben der Stadt das Niveau zu halten und auszubauen“ hervorhob, gab es aus den Reihen der Torgauer Kameraden konstruktive Kritik am Projekt. „Die Landfunkstelle ist noch nicht fertig. Wir arbeiten noch immer mit Zettel und Stift und zwei Funkgeräten.“

Entsprechende Rechentechnik und vor allem eine Schnittstelle zur Leitstelle in Leipzig würden noch fehlen. Im Landkreis Leipzig seien die Landfunkstellen bereits in Betrieb gewesen, bevor die integrierte Leipziger Großvariante an den Start ging. Frank Breitfeld teilte daraufhin zwar mit, dass der Landkreis weiter an einer Verbesserung arbeite, musste aber auch mitteilen: „Eine Schnittstelle nach Leipzig wird es nicht geben.“

Einsätze

ingesamt 225, davon:

• 56 Brandeinsätze

• 110 Einsätze zur technischen Hilfe

• 22 ABC-Einsätze

• 34 Einsätze durch Brandmelde-

anlagen

• 3 sonstige Einsätze

Beförderungen

zum Feuerwehrmann:

Carolin Richter, Kerstin Richter, Diana Richter, Sindy Richter, Benjamin Richter, Nicole Kube, Viola Momma, Philipp Hartung, Tobias Hesselbarth, Enrico Hellriegel, Andreas Barthel, Sebastian Großmann

zum Oberfeuerwehrmann:

Maximilian Kunadt, Lukas Momma, Ronny Scheibner

zum Hauptbrandmeister:

Thomas Richter

Verabschiedung

Manfred Rad, Wehrleiter der Feuerwehr Staupitz von 1975 bis Januar 2018