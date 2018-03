Führung auf Englisch

Beim diesjährigen bilingualen Projekttag mit Schülern des Elisabeth-Gymnasiums Halle und Austauschschülern aus Crowthorne/England wurden Ende Februar in der Gedenkstätte Geschlossener Jugendwerkhof Torgau Audioguides erfolgreich eingesetzt. Somit konnten sowohl die Hallenser als auch die Engländer mithilfe der elektronischen Hilfsmittel in englischer Sprache die Dauerausstellung erkunden und Fragen für das anschließende Zeitzeugengespräch entwickeln. Katrin Riffert, Lehrerin am Elisabeth-Gymnasium, zeigte sich erfreut über die stetige Entwicklung der Bildungsangebote und hat sich schon für das kommende Jahr einen Termin in der Gedenkstätte Geschlossener Jugendwerkhof Torgau gesichert. „Bei jetzt schon mehr als 100 angemeldeten Bildungsveranstaltungen für dieses Jahr ist eine längere Vorausplanung sicher von Vorteil“, sagte Bildungsreferentin Manuela Rummel.

Übrigens: Um den vielen Nachfragen nachzukommen, sucht die Gedenkstätte nun Besucherreferenten auf Honorarbasis, welche die Betreuung von Schülergruppen/Bildungsveranstaltungen unterstützen beziehungsweise durchführen. Dafür werden aktuell Studierende der Universität und HTWK Leipzig akquiriert.