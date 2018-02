Fünf Starter, fünf Medaillengewinner

Die Landesmeisterschaften-Termine kamen in diesem Jahr leider erst sehr spät heraus, sodass die Teilnehmerzahl der Torgauer Bogenschützen sehr gering ausfiel. So starteten nur Maike Hellmuth und Albrecht Strohmer bei den jeweils in Döbeln ausgetragenen Landesmeisterschaften des Schützenbundes und des Bogensportverbandes. Beide fanden am selben Wochenende statt.

Samstags ging es um den Landesmeister des Sächsischen Schützenbundes und sonntags um den Sachsenmeister des Bogensportverbandes.

SSV-Talent Maike Hellmuth gewann zunächst Silber in der Schülerklasse, ehe sie sich am zweiten Tag zur Sachsenmeisterin der unter 14-Jährigen kürte.

Da Maike erst seit kurzem mit stärkeren Wurfarmen schießt, fand sie nicht so recht in ihr bisheriges Level. Trotz allem schoss sie recht ausgeglichen und konnte sich somit die Silbermedaille in ihrer Klasse Recurve Schüler A/weiblich sichern.

Albrecht Strohmer (Klasse Recurve Master) hatte in der 1. Runde einen Ausreißer dabei, sodass ihm am Ende diese Ringe fehlten. Auch er kam am Ende mit seiner Ringzahl auf das Treppchen und konnte sich über die Bronzemedaille freuen.

Am zweiten Tag ging es für Maike bei der Landesmeisterschaft des Bogensportverbandes wieder beizeiten los. Auch an diesem Tag war sie noch nicht in Topform, doch besser als am Vortag. Schon in der 1. Runde konnte sie sich 12 Ringe Vorsprung sichern. Die 2. Runde lief nicht mehr ganz so gut und der Vorsprung wurde geringer, jedoch war sie für Rosanna Richter (MoGoNo Leipzig) nicht mehr einzuholen. Das hieß am Ende Platz 1, Sachsenmeister in ihrer Klasse U14 w Recurve.

Albrecht Strohmer startete am Nachmittag in seiner Klasse Herren Ü55 Recurve. Bei ihm lief es nicht viel besser als am Vortag. Schon nach der 1. Runde lag er auf Platz 4. Leider konnte er die zwölf fehlenden Ringe zum Drittplatzierten nicht komplett aufholen. Am Ende blieb Platz 4 mit neun Ringen Rückstand.

Das Dreierteam Eik Dröschel, Jürgen und Michaela Beer startete am gleichen Wochenende bei den Indoor Open des Archery Association Europe in Mühlhausen. Eik Dröschel startete in der Gästeklasse, Adult Mae Freestyle Limited Recurve, da er nicht Mitglied des Verbandes ist.

Diese Meisterschaft ging über zwei Tage und es wurden insgesamt vier Runden geschossen. Mit gerade mal zwei Ringen Rückstand zum Erstplatzierten sicherte sich Eik mit insgesamt 546 Ringen die Silbermedaille.

Jürgen Beer als Mitglied der AAE kam mit 529 Ringen in seiner Klasse Adult Male Freestyle Limited Recurve auf Platz 2 und Michaela Beer in der Klasse Adult Female Freestyle Limited Recurve mit insgesamt 522 Ringen auf Platz 3. So war dies ein erfolgreiches Wochenende für die Torgauer Bogenschützen.