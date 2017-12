Fünf verkaufsoffene Sonntage für 2018

Torgau. Darüber hat sich der Händlerstammtisch in seiner Sitzung am Dienstagabend verständigt. Diese Sonntage gehen jeweils einher mit städtischen Höhepunkten beziehungsweise der Vorweihnachtszeit und sind wie folgt festgelegt: 8. April, anlässlich des Frühlingsfestes; 9. September, anlässlich des Tages der Sachsen in Torgau sowie am 9. Dezember (2. Advent) und 16. Dezember (3. Advent).



Angenehm überrascht zeigte sich Oberbürgermeisterin Romina Barth zu Beginn der Zusammenkunft, dass der Händlerstammtisch trotz des gerade laufenden Weihnachtsgeschäftes sehr gut besucht war – von Geschäftsleuten aus recht unterschiedlichen Branchen.