Für Seelengärtner und Blumenriecher

Prettin/Nordsachsen . Gartenfreunde sind neugierig und blicken gern mal über den Zaun, besonders dann, wenn sich dieser in anderen Regionen befindet. Genau darauf hatte Silvie Ebermann aus Prettin mit ihrer Einladung zum „Tag des offenen Gartens“ gesetzt. Zu Recht. Mehr als 130 Besucher konnte sie am Sonntag begrüßen.

Am späten Abend resümiert sie glücklich und zugleich etwas erschöpft: „Wie schön! Der überwiegende Teil kam aus Nordsachsen. Da haben wir endlich mal davon profitiert, im Dreiländereck von Sachsen-Anhalt, Sachsen und Brandenburg zu wohnen.“

Von Zinna aus hatten sich am Morgen Heidi und Peter Gentzsch per Fahrrad auf den Weg gemacht, um gegen Mittag nach 32 Kilometern im Prettiner Drosselweg anzukommen: „Toll, dass wir in der Torgauer Zeitung diesen wunderschönen Wochenendtipp gefunden haben“, freuen sie sich. Wenig später werden sie von Silvie Ebermann herzlich willkommen geheißen – inmitten von Ausflüglern aus Dommitzsch, Elsnig, Belgern, Beilrode, Delitzsch, Jessen, Annaburg, Lutherstadt Wittenberg und Schönewalde (Brandenburg). Ja sogar aus Halle, Cottbus und Baden-Württemberg treffen am Nachmittag Gäste ein.

Wer das 700 Quadratmeter große Gartenreich der Prettiner Familie entdecken möchte, muss am üppig blühenden Perlmuttstrauch, auch „Kolkwitzie“ genannt, vorbei und sich von dessen Zweigen streicheln lassen. Dagegen hat niemand etwas einzuwenden. Im Gegenteil. Manch romantisches Foto entsteht an dieser Stelle als Erinnerung an diesen Tag. Fotografieren ist ausdrücklich erlaubt. „Nachmachen ebenso“, motiviert die Gastgeberin. Manche Stücke, etwa die urigen Wegweiser aus Flutholz – Überreste des Hochwassers von 2002 – bleiben freilich Unikate, für die es hoffentlich keine Neuauflage gibt.

Ursula Schulze aus Torgau hat sich nach dem Rundgang am sonnengelb gedeckten Tisch auf der Terrasse niedergelassen, blättert in Zeitschriften und findet in Brigitte Hilgefort aus Prettin eine interessierte Gesprächspartnerin. Beide Frauen lernen sich eben erst kennen, teilen die Begeisterung über den schönen Sonntag in „Nachbars“ Garten. Allein das verbindet. Das grüne Wohnzimmer von Familie Ebermann lässt sich nicht auf einmal überblicken. Es dient – bis auf einige Kräuter-

ecken – tatsächlich nur der Erholung. Markante Gehölze setzen Akzente, sind Blickpunkte in einer parkähnlichen Anlage, oder strukturieren jene Bereiche, in denen teils sonnenhungrige Stauden, teils krautige Farne schier unbändig wachsen, mit Licht und Schatten spielen.

Bewusst wurden verschiedene Wuchsformen und Grüntöne gewählt, zum Beispiel Bergkiefer, hängende Fichte (Picea abies „Inversa“), Ginkgo, Amberbaum, Buchs, Etagenhartriegel und Bronzefenchel. Freilich fehlt auch die Garten-„Königin“ nicht: Röschen-Rot und -Rosa wollen bewundert werden. Spornblume, Storchenschnabel, Glockenblume, Akelei und Lichtnelke umgarnen sie, krönen ihren Liebreiz, und eine Elfenblume wiegt sich verträumt im Wind. Ein Labsal für Seelengärtner und Blumenriecher.

Man ahnt zwar die „ordnende“, pflegende Hand der Gärtner. Das Gesamtbild gleicht jedoch einem Gemälde von Renoir oder Monet. Nur ist es keine Leinwand zum Anschauen, sondern behutsam gestaltete Natur mit vielen lauschigen Ruheplätzen zum Relaxen und Fachsimpeln. Sowohl für das Eine, als auch für das Andere bleibt am Sonntag hinreichend Gelegenheit.

Einige Gäste verweilen sogar länger als zwei Stunden im Ebermannschen Freiluft-Paradies. Beim Verabschieden allerdings werden einige gewahr, dass am Wegesrand, teils vom Frauenmantel verdeckt, noch eine Weisheit verborgen ist: „Das Gras wächst auch nicht schneller, wenn man dran zieht.“ So steht es auf einem Keramikherz geschrieben – und die Betrachter schmunzeln: „Wie wahr, wie wahr!“

Rüdiger Simon schmunzelt nicht nur. Er lacht lauthals, als er am blaugestrichenen „Cottages“ (Gartenhäuschen) ein Schild sieht mit der Aufschrift: „Hier war Goethe“. Winzig klein geschrieben steht darunter „nie“. Dennoch verheißt der Dommitzscher augenzwinkernd: „Schau an, schau an, auf wessen Spuren wir hier wandeln“. Niemand zweifelt daran, dass es den Dichterfürsten tatsächlich gut gefallen hätte hier zu sein.

Überhaupt bedauert Simon, dass die bundesweite Aktion „Tag der offenen Gartentür“, ausgerechnet in Sachsen keine Resonanz findet: „Ich habe noch nie gehört, dass es jemanden gibt, der das koordiniert oder dafür verantwortlich zeichnet“, lässt er wissen. „Vielleicht könnten wir ja selbst etwas tun“, regt er an.

Das würde auch Silvie Ebermann sehr freuen. Eine Einladung hat sie jedenfalls schon, wie sie bemerkt: „Harald Alex aus Döbrichau hat uns eingeladen, damit wir bei ihm ein im Herbst blühendes Schneeglöckchen bestaunen können.“

Was Silvie Ebermann möglicherweise nicht erzählt hat, sei an dieser Stelle kundgetan: Als Schulleiterin der Prettiner „Grünen Grundschule“ hat sie maßgeblichen Anteil daran, dass der seit vielen Jahrzehnten bestehende Schulgarten kürzlich für sein ökologisches Gärtnern ausgezeichnet wurde. „Gesund halten, was uns gesund hält“, steht auf der Plakette geschrieben. Bundesweit wurde sie bisher überwiegend an private Gärten vergeben. Schulgärten sind noch die Ausnahme.

Gut zu wissen: Im anhaltischen Nachbarkreis Wittenberg läuft die Aktion „Offene Gärten“ zum 15. Mal in Jahresfolge. 22 private Gartenbesitzer beteiligen sich diesmal daran – organisiert und koordiniert von der Kräuter- und Gartenschule „querbeet“ aus Wittenberg. gzn