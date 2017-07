Für TIC-Managerin Anja Bauermeister wurde die Elbestadt zur zweiten Heimat

Dabei wohnt sie gar nicht so weit weg in Annaburg/Sachsen-Anhalt. Dort ist sie auch aufgewachsen. Von ihrem Zuhause, wo die 41-Jährige mit ihrem Ehemann und dem fünfjährigen Sohn lebt, sind es nur 26 Kilometer über die Landesgrenze ins sächsische Torgau.

Aber während ihrer Kinder- und Jugendzeit war sie eher nach Wittenberg hin orientiert: „Dort habe ich meine ersten Lebensjahre verbracht“, erzählt Anja Bauermeister. Vor ihrem Studium der Tourismuswirtschaft absolvierte sie eine Ausbildung im Hotelfach in Leipzig und berichtet: „Auf der Fahrt dorthin bin ich viele Male durch Torgau gekommen, aber mehr auch nicht.“

Erst nach einem Umweg über Heidelberg, ihrem ersten Arbeitsort, fand sie zu jener Stadt, die sie heute ihr zweites Zuhause nennt. Die junge Frau hatte sich bundesweit um eine neue Stelle beworben und bekam auch ein Angebot aus Torgau: „Ich wollte sehr gern nahe der Heimat arbeiten und fuhr zum Vorstellungsgespräch. Anschließend lief ich zum allerersten Mal zum Schloss und schaute mir die Stadt an. Schon damals war ich sehr beeindruckt. Bis dahin war mir von Torgau am ehesten die Elbbrücke in Zusammenhang mit der Begegnung von russischen und amerikanischen Soldaten zu Kriegsende 1945 bekannt. So ein breites kulturgeschichtlich interessantes Spektrum hätte ich hier nie vermutet“, bekundet sie rückblickend.

Dieses Überrascht-Sein von der Stadt, das sie vor nunmehr 13 Jahren erstmals verspürt hat, begegnet Anja Bauermeister bei ihrer Arbeit als TIC-Managerin immer wieder: „Wer zum ersten Mal hierher kommt, die Museen, Kirchen, das Schloss und die vielfältigen kulturellen Möglichkeiten wahrnimmt, ist begeistert davon.“ Wenn es sich dabei um Besucher aus der näheren Umgebung handelt, sind derartige Gespräche sogar echte Déjà-vu-Momente für sie: „Diesen Menschen geht es oft so wie mir damals, es springt ein Funke zu Torgau über.

Solche begeisterten Gäste erzählen ihre Erlebnisse gern weiter. Das zu erreichen, dafür arbeiten meine Kollegen und ich. Dafür werben auch die Stadtführer mit jedem Wort für unsere Stadt“, so kommentiert sie die Arbeit ihres Teams. Ja tatsächlich! Die Annaburgerin Anja Bauermeister nennt Torgau: „unsere Stadt“! Sie outet sich zudem als eifrige Krimi-Leserin, fährt mit ihrer Familie und mit Freunden oft Fahrrad - und macht natürlich auch in ihrer Freizeit neugierig auf Torgau. Außerdem erstellt sie leidenschaftlich gern Fotobücher, wie sie schmunzelnd verrät. Ganz gewiss mit vielen Motiven aus ihrer zweiten Heimatstadt.