Für die Kids eine Mütze in TSV-Grün

Vereinsleben. Der TSV 1862 Schildau veranstaltete seine diesjährige Weihnachtsfeier seit langem mal wieder abteilungsübergreifend, sprich mit all seinen zahlreichen Nachwuchssportlern. Die Feier startete auf dem Gemeinde-

saal in Langenreichenbach. Als sich der Weihnachtsmann ankündigte, stieg die Anspannung. Der Alte, gespielt von B-Jugend-Fußballer Hannes Richter, kam mit seinen Engeln.

Eröffnet wurde die Feierstunde mit einem kleinen Programm von Kindern der Abteilung Turnen. Bevor er den Geschenkesack öffnete, wollte der Weihnachtsmann von jeder Gruppe ein Weihnachtsgedicht beziehungsweise Lied hören. Beim Auspacken der Geschenke, merkten die Kinder schnell, dass der Weihnachtsmann für jedes Kind eine Mütze in den Vereinsfarben des TSV 1862 Schildau mitgebracht hatte. Beim gemeinsamen Gruppenfoto mit der neuen Mütze auf dem Kopf kam Stimmung auf.

Am Abend kamen dann noch die „Große“ dazu und es wurde ausgiebig gefeiert. Das wunderbar angerichtete Buffet vom einem Schildauer Partyservice-Dienst war dabei ein echter Hingucker und voller Leckerbissen. Für den nötigen musikalischen Schwung sorgte DJ Hilde aus Schildau.

An dieser Stelle ein recht herzlicher Dank an alle Organisatoren und Helfer unter Führung von Marko Drubig. Die überaus gelungene Veranstaltung sollte Anschub und Motivation für die im Jahr 2018 bevorstehenden sportlichen Aufgaben sein.