Für frischen Wind

Torgau. So lange ist sie noch gar nicht dabei, erst seit dem Januar vor einem Jahr. Und eigentlich wollte sie auch erst mal gar nicht so richtig ran an den Posten. Doch seit Anfang dieses Jahres ist Angelika Angelroth Leiterin der Torgauer Selbsthilfegruppe Osteoporose in der Rheuma-Liga Sachsen. „Mein Vorgänger Hans-Joachim Meyer hatte mich gefragt, ob ich nicht für ihn übernehmen könnte“, sagt die Torgauerin. „Nachdem ich mich dann mal mit den anderen aus der Leitungsgruppe zusammengesetzt habe und mir alles erklärt wurde, habe ich mich schließlich doch bereit erklärt und zur Wahl gestellt.“



Angelika Angelroth ist 65 Jahre alt – damit drückt sie den Altersdurchschnitt der 70 Mitglieder umfassenden Gruppe deutlich. Der liegt bei rund 75 Jahren. Kaum ein Wunder also, dass die Aktivitäten der Gruppe zuletzt etwas eingeschlafen waren. „Wir haben zwar regelmäßig unsere Übungen, aber darüber hinaus haben wir zuletzt kaum noch Ausflüge gemacht.“ Das wolle sie aber ändern und hat dafür bereits Wunschlisten ausgegeben, die auch gut befüllt zurückkamen.

Weil in diesem Jahr Jubiläum ansteht, das 25-Jährige nämlich, soll schon im Mai gefeiert werden. Das Jubiläum als Initialzündung. „Ansonsten will ich auch gerne wieder ein paar Arztvorträge bekommen.“ Unterstützung dabei kann auch die Rheuma-Liga Sachen liefern. „Ich war erst letzte Woche in Leipzig gewesen, um mich da mal schlau zu machen, wie man uns von dort unterstützen kann.“



Große finanzielle Hilfen sind von dort aber auch nicht zu erwarten. „Wir finanzieren uns weitestgehend selber“, sagt Angelika Angelroth. „Wir können aber ein paar Fördermittel beantragen, früher gab es auch immer etwas vom Landrat.“

Früher war die Gruppe aber auch etwas größer. „Wir haben leider sinkende Mitgliederzahlen.“ Längst nicht alle Mitglieder sind auch immer noch beim Funktionstraining dabei. „Manche sind bloß noch so Mitglied, um dann an den gesellschaftlichen Veranstaltungen teilzunehmen“, weiß sie. Aber genau deshalb bemüht sich Angelika Angelroth, am Montag immer über die ganze Zeit beim Training zu bleiben. „Vielleicht kommt ja doch mal einer vorbei und braucht ein paar Informationen.“ Denn einen Versammlungsraum oder dergleichen hat die Gruppe nicht. „Ich habe aber keine Kontaktscheu“, sagt sie, und lädt Interessierte damit ein, vorbeizuschauen.