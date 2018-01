Döbrichau. Es ist wieder soweit: Zeitiger als sonst beginnt die Schneeglöckchenblüte. Aus dem Garten von Dr. Harald Alex in Döbrichau (Feldstraße 5) wurde nun für die nächsten zwei Monate ein offener Schneeglöckchengarten, der kostenlos besucht werden kann.

Am 3. März lockt die Azubi-Expo, die Ausbildungsmesse im Dreiländereck, von 10 bis 15 Uhr ins Torgauer Berufsschulzentrum (BSZ). Hiebei präsentieren Unternehmen an insgesamt 40 Ständen ihre Angebote rund um Ausbildungen, Praktika und Ferienjobs.

Womöglich schon im kommenden Jahr konnte Belgern in der Riege der nordsächsischen Oberschulen wieder ein Wörtchen mitreden. Was steckt dahinter? Lesen Sie hier.

Grüne Landtagsfraktion stößt Debatte um Erweiterung des Biosphärenreservates Elbe nach Sachsen an / Bereits 1995 wurde diesbezüglich ein Versuch gestartet

TZ-Leser sind nicht nur immer hervorragend informiert über das, was sich in unserer Region, ihnen winken seit der Einführung der LeserClubkarte auch regelmäßig tolle Rabatte und einzigartige Aktionen. Hier eine Übersicht aller aktueller Aktionen:

Nach Informationen des Online-Portals Tag24 hat in der Vorweihnachtszeit ein Poker-Turnier in der Torgauer JVA stattgefunden, das Gefängnismitarbeiter für die Insassen veranstaltet haben.

Die gemeinsame Aktion der Leipziger Sparkasse und der Torgauer Zeitung startet in die nächste Runde

AfD-Kreisverband Nordsachsen startet am vergangenen Freitag ins neue Jahr.

TZ begleitete Tour mit dem Arzberger Bürgerbus – Landrat Kai Emanuel stellte sich am Dienstag persönlich als Fahrer zur Verfügung

Handball. Am vergangenen Samstag war der VfB Torgau Gastgeber des fünften Minis-Turnier dieser Saison. Zu Gast waren die Mannschaften von Concordia Delitzsch, der TSG Schkeuditz und von MoGoNo Leipzig.

Kegelsport. Der Dommitzscher Kegelclub kämpfte in der 2. Bundesliga der Männer gegen den KSV Freital. Trotz einiger einzelner Niederlagen konnte sich Dommitzsch am Ende durchsetzen.

Hockey. Am letzten Wochenende debütierten die Routiniers des TSV Blau-Weiß Torgau erstmals beim traditionellen Seniorenturnier des Leipziger Sport Clubs.

Die Beiträge zur Aktion Nachbarn mit Herz begleiten die TZ-Leser auch in diesem Jahr durch die Adventszeit. Zahlreiche Vorschläge, wer diese Auszeichnung verdient hat, sind in den letzten Wochen in der Redaktion eingegangen.