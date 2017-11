Für wissendes Leben und friedliches Sterben

Am Buß- und Bettag gibt es in Torgau die Gelegenheit, einem den Tag angemessenen und zugleich äußerst interessanten Vortag zu lauschen. Das Thema lautet: „Übertherapie am Lebensende.“

Torgau. Der ökumenische Hospizdienst der Caritas hat dazu den Notfall- und Palliativmediziner Dr. Matthias Thöns aus Witten eingeladen, Autor des Bestsellers „Patient ohne Verfügung – Das Geschäft mit dem Lebensende“. Dr. Thöns wird um 18 Uhr in der Torgauer Wintergrüne 2 referieren. Vorbereitend darauf suchte die TZ mit ihm das Gespräch.



TZ: Dr. Thöns, was ist das Anliegen Ihres Vortrages, wofür möchten Sie das Publikum sensibilisieren?

Dr. Thöns: Ich möchte dafür sensibilisieren, dass es insbesondere am Lebensende ein großes Problem mit Übertherapie gibt. Die teuersten Abrechnungsziffern gibt es bei schwerwiegenden Diagnosen. Hier sind Sterbende besonders betroffen, auch können sie sich nicht wehren.



Sie fordern mehr und bessere Palliativbetreuung anstatt mehr in „Übertherapie am Lebensende“ zu investieren. Wo aber verläuft die Grenze: Wann wird ein Mensch palliativ betreut – und wann übertherapiert?

Dr. Thöns: Die Grenze ergibt sich durch das erreichbare Therapieziel. Zum Beispiel, wenn ich mit einer Chemotherapie im Schnitt zwölf Lebenstage gewinne, dafür aber sechs Monate lang nebenwirkungsreiche Pillen schlucken muss. Das Therapieziel fehlt ganz, wenn die hochpreisigen Pillen überhaupt keinen Nutzen belegt haben, wie eine aktuelle Studie bei etwa der Hälfte der neuen Präparate belegt.



Warum engagieren Sie sich persönlich so für dieses Thema?

Wenn wir die hunderte Millionen Euro aus der Verschreibung nutzloser Pillen oder zielloser Eingriffe besser investieren würden, gäbe es ausreichend anständig bezahltes Pflegepersonal, ausreichend Ärztinnen und Ärzte und langfristig eine gute Gesundheitsversorgung.

Im Anschluss an den Vortrag wird Dr. Peter Grampp, Chefarzt der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie im Fachkrankenhaus Hubertusburg in Wermsdorf, eine Podiumsdiskussion leiten. Fragen der Zuhörer werden beantwortet von Dr. Matthias Thöns und Gabriele Krüger (Hospizdienst Caritas Torgau).