FC Elbaue zieht die Reißleine

Nun also doch! Auch wenn die Vorstandsmitglieder des FC Elbaue in den letzten Wochen um den Erhalt seiner Männermannschaft kämpften. Es war ein fast hoffnungsloser Kampf, das Ende hat sich abgezeichnet. Dies gestanden sich nun auch die Entscheidungsträger des FCE (circa 175 Mitglieder, davon etwa 100 Kinder) ein und meldeten die Mannschaft vom Spielbetrieb in der Nordsachsenliga ab.

Der etwas mehr als fünf Jahre bestehende Verein, der aus der Fusion der benachbarten Vereine SG Eintracht Weßnig und SV Rot-Weiß Mehderitzsch hervorging, hat nun keine Männermannschaft mehr, sondern nur noch eine F-, E- und D-Juniorenmannschaft plus die mit dem SV Roland Belgern gebildete Spielgemeinschaften in den Altersklassen C- und G-Junioren. Vereinsvize Kay Richard, der vor wenigen Wochen im Interview mit der TZ noch über den unbedingten Erhalt der Herremannschaft sprach und die eine und andere Möglichkeiten zur Realisierung aufführte, zeigt sich enttäuscht: „Wir haben lange gekämpft, haben alles versucht, aber wir hatten keine Besserung in unser Situation gesehen und haben die Mannschaft abgemeldet.“ Vor wenigen Tagen nun meldete der Vorstand die Mannschaft bei Staffelleiter Volkmar Beier ab.

Der ohnehin schmale Kader schrumpfte auf zuletzt 12 Spieler, von denen zwei Akteure noch bis April beziehungsweise Mai verletzt sind. Heisst: Zum Rückrundenstart hätte der FCE mit nur zehn Spielern antreten können. Hinzu kommt, dass drei Fußballer im Schichtbetrieb arbeiten und diese an den Wochenende oftmals Dienst haben.

In der Winterpause verließen zudem die Leistungsträger Nico Pottecz und Marco Jäckel den Verein. Beide folgten ihrem Ende 2017 ausgeschiedenen Trainer Axel Frank und gingen zum TSV 1862 nach Schildau. Und auch Stammspieler Gabriel Farkas ging wieder in seine Heimat zurück, in die Slowakei. Darüber hinaus verabschiedete sich Vincent Fischer, der sich der SG Züllsdorf anschloss.

Nach dem Rückzug der FCE-Herren stellt sich nun die Frage: Was wird mit den restlichen Spielern? „Wir versuchen, dass wir die restlichen Spieler beim SC Hartenfels Torgau 04 unterbringen und integrieren. Unsere große Aufgabe ist jetzt, eine zweite Mannschaft unter Hartenfels Torgau zu bilden“, so Richard gegenüber der TZ. Der Großteil der verbleibenden Spieler sind Flüchtlinge und Migranten. Ein Teil von denen spielte bereits eine Weile in der ehemaligen 2. Herren des SC Hartenfels 04. Nachdem dann der FC Elbaue und SC Hartenfels Torgau 04 das Projekt eines gemeinsamen Großvereins angingen, wechselten sie zum FC Elbaue.

Und in diesem Zusammenhang ist noch eine Frage erlaubt: Macht es eigentlich noch Sinn, dass beide Vereine zu einem angedachten Torgauer Fußball-Großverein fusionieren? „Ich hoffe doch. Wir halten weiter an unseren Plänen fest!“, so die Aussage von Hartenfels-Vereinschef Sören Wachsmann auf die konkrete Frage. Und was sagt Kay Richard vom FC Elbaue? „Wir arbeiten weiter daraufhin. Am Ende entscheiden jedoch die Mitglieder beider Vereine über den Zusammenschluss.“

Die Termine diesbezüglich des angedachten Zusammenschlusses stehen in den Vereinen noch nicht fest. Fix ist indes nur das Datum der Hauptversammlung des SC Hartenfels 04. Die SCH-Mitglieder kommen am 2. März zusammen. Ein Thema des Abends ist dabei die Thematik Zusammenschluss. Beide Vereine und ihre Mitglieder sollten jetzt schnell reden und handeln, bevor aus der Thematik Fusion womöglich eine Problematik wird.