FC Inter hat starken Gegner vor den Brust

Fussball. Heute Abend kommt es für den FC Inter dicke! Die von Heiner Backhaus (HB) trainierten Leipzig bekommen es mit dem FC Eilenburg zu tun. Die von Nico Knaubel* trainierten Eilenburger befinden sich nach ihrem Aufstieg in die Oberliga weiterhin auf Wolke Sieben und auf Platz 2 der aktuellen Tabelle – 5:2-Auftaktsieg bei der SG Union Sandersdorf und daheim ein 1:1 gegen den bärenstarken SV Schott Jena. Und die Muldenstädter wollen ihren Lauf nutzen und streben heute Abend, unterstützt von ihren zahlreichen Fans, einen Sieg im Torgauer Hafenstadion an. Eine schwere Hürde also für die Kicker des FC International (Platz 9). Doch gerade darin liegt der Reiz der Aufgabe. Die Leipziger werden sich ihre Rolle als Außenseiter zunutze machen. Sie werden wohl hinten Beton anrühren und auf Konter warten. HB wird unter Woche schon einen Schlachtplan ausgearbeitet haben. Fakt ist, das FC-Inter-Kollektiv geht nach dem 1:0-Sieg am vergangenen Sonntag gegen die sperrige, stark verteidigende BSG Wismut Gera mit Selbstvertrauen und Zuversicht an die heutige Hammeraufgabe. Spielen die Leipziger getreu ihrem FCI-Slogan „We not me!“, dann sollte etwas Zählbares im Hafenstadion bleiben. Vorwärts! tom

Termin: Freitag (25.8.), 19 Uhr Torgau/Hafenstadion

FC International Leipzig – FC Eilenburg