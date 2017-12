FC Inter lädt heute noch einmal ein

Fußball. Die Oberliga SÜD trifft sich an diesem Wochenende zum insgesamt 15. und zugleich letzten Spieltag im Jahr 2017, dann geht es in die Winterpause.

In der diesjährig letzten Pflicht hat der FC International Leipzig den VfL Halle 96 zu bespielen. Die Leipziger, aktuell Zweiter der Tabelle, haben mit dem Tabellenachten eine knifflige Aufgabenstellung, die sie jedoch mit Bravour lösen wollen. Die Leipziger Torfabriken Kimmo Markku Hovi (13 Butzen) und Ogün Gümüstas (12) – beide führen die Torjägerliste der Staffel SÜD an – wollen die Hallenser ordentlich durcheinanderwirbeln und hinten beschäftigen.

Halles Torjäger Nummer Eins ist Schadi Soueidan, der es in 14 Partien auf vier Treffer brachte. Und da liegt der Vorteil klar bei den Leipzigern, die in der Gesamtsumme der erzielten Treffer auf 33 Tore (– wie auch Tabellenführer Bischofswerdaer FV) kommen. Fakt ist, das FCI-Kollektiv will sich mit einem Heimsieg von ihrem Torgauer Publikum und ihren Fans in die Weihnachtsferien verabschieden. Nächster Spieltag ist übrigens am 18. Februar (FC Inter beim VFC Plauen)

Anstoß: Sa. (9.12.), 13 Uhr Torgau/Hafenstadion:

FC International Leipzig – VfB Halle 96