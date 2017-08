Fachkräftemangel ist wichtiges Thema

Torgau. Der Fachkräftemangel ist in der Region ein beherrschendes Thema und wohl auch im Wahlkampf geeignet, sich daran zu reiben. Die Bundestagskandidaten Rüdiger Kleinke (SPD, aus Delitzsch), Detlev Spangenberg (AfD, aus Radebeul), Susanna Karawanskij (LINKE, aus Leipzig), Jörg Bornack (B‘90/GRÜNE, aus Delitzsch), Christoph Waitz (FDP, aus Markkleeberg) und Marian Wendt (CDU, aus Torgau) sind gefordert, sich Gedanken zu machen und vielleicht auch Ideen zu entwickeln.



Vielen Betrieben in der Region geht es so wie beispielsweise der ASD Anlagen- und Sonderformstückbau Dommitzsch GmbH. Man könnte sofort drei geeignete Mitarbeiter einstellen, so Geschäftsführer Bernd Grauert. Gesucht werden Schweißer, Dreher, Anlagenmechaniker, aber auch Helfer im Bereich Sandstrahlarbeiten – für Putzarbeiten bei Stahlbauarbeiten. TZ wird in dieser Woche noch näher auf die Situation in dem Betrieb eingehen. In der Landwirtschaft ist es nicht anders. Der demografische Wandel macht sich bereits deutlich bemerkbar. Das ist auch in jedem Frühjahr zu spüren, wenn die Bewerbungen der künftigen Schulabgänger auf eine Lehrstelle in den Betrieben eingehen. „Es sind leider nicht mehr so viele junge Menschen da als vielleicht vor zehn Jahren. Vor allem sind es jetzt die Firmen, die Bewerber suchen“, sagt Anett Zander, Ausbildungsberaterin beim Landratsamt Nordsachsen. Den genauen Überblick über alle Branchen hätten natürlich nur die Arbeitsagenturen. Für den Agrarbereich lasse sich aber klar sagen: Es gibt auf jeden Fall mehr freie Stellen als geeignete Bewerber. Vor allem in den Richtungen Tierwirt und Landwirt, aber auch im Bereich Fachkraft für Agrarservice und Gartenbau.



Unter www.ausbildung-gruen.de können die aktuellen Angebote des Landkreises Nordsachsen zu Ausbildungsmöglichkeiten in den „grünen Berufen“ aufgerufen werden. Insgesamt präsentieren sich knapp 70 Betriebe mit über 100 Ausbildungsplätzen in elf Berufen auf dieser Plattform. Geert Brandtner, Agrargenossenschaft Arzberg: „Uns liegt viel daran, eigene Leute auszubilden und dann zu übernehmen. Denn andere Mitarbeiter bekommen wir nicht ran.“ Mit der Schule habe man einen Patenschaftsvertrag geschlossen. Die Grundschüler besuchen regelmäßig den Betrieb. „Wir gehen auch in die Oberschule Beilrode, um für uns zu werben und laden Klassen ein mit dem Ziel, dass die Schüler Praktika bei uns absolvieren. So versuchen wir, junge Leute nachzuziehen.“ Ähnliche Schwierigkeiten, Nachwuchs zu finden, bekam die Vandemoortele Dommitzsch GmbH. Vier Lehrlinge sollten 2017/18 dazu kommen. „Gemeldet hatte sich im entsprechenden Zeitraum nur einer“, beschrieb Firmenchef Markus Krausewitz im Frühsommer das Problem. Ausgeschrieben waren die Handwerksberufe Fachkraft für Lebensmitteltechnik und Mechatroniker mit drei bzw. dreieinhalb Jahren Lehrzeit/Beginn 1. August. Erst nach der TZ-Berichterstattung meldeten sich im Nachhinein noch Bewerber. Vandemoortele bekundet großes Interesse, die jungen Leute hinterher auch zu halten, sprich zu übernehmen. Sein Unternehmen habe kräftig die Werbetrommel gerührt, so Krausewitz.



Man war bei der Azubi-Expo dabei, bei der Rückkehrerbörse, beteiligte sich an den Berufsinformationstagen, man besuchte die Oberschule Torgau Nordwest und stattete dem Beruflichen Schulzentrum Torgau einen Besuch ab, um mit Schülern ins Gespräch zu kommen. Auch Studentenpraktika sollten junge Menschen nach Dommitzsch locken. In der Regel sind die Schulabgänger erst 16 Jahre alt und damit nicht in Besitz einer Pkw-Fahrerlaubnis. Die überbetriebliche Ausbildung für die erwähnten zwei Berufe erfolgt in Dresden und in Delitzsch. Das macht es logistisch sehr schwierig. „Hier ist auch die Politik gefragt, mal über verschiedene Ideen und Lösungen nachzudenken – abseits des klassischen Weges“, so Markus Krausewitz. Er schlägt vor, berufsähnliche Ausbildungen zusammenzufassen und damit auch eine Ausbildung in Torgau zu gewährleisten.



Die Agentur für Arbeit vermeidet den Begriff Fachkräftemangel, spricht stattdessen von einem erhöhten Bedarf an Fachkräften. Pressesprecher Volkmar Beier beschreibt die Situation so: „Die Region Torgau hat mit einer Arbeitslosenquote von zuletzt 8,9 Prozent nach wie vor eine der schlechtesten Quoten in Sachsen. Besonders im Altersgefüge weist die Region ein für den Arbeitsmarkt ungünstiges Verhältnis auf – tendenziell gibt es mehr Ältere und weniger Jüngere als anderswo. Bei Beschäftigtenzahlen (anhand des Wohnortes) gab es in den letzten Jahren zum jeweiligen Quartal betrachtet keine Anstiege, bei den Arbeitsplätzen erstmals 2006 wieder einen leichten Zuwachs nach zuvor deutlichen Rückgängen. Bei der Beschäftigtenstruktur gibt es überdurchschnittlich viele Arbeitsplätze in der Land-/Forst-/Fischwirtschaft, dagegen vergleichbar weniger im Bereich der Logistik.



Innerhalb des verarbeitenden Gewerbes bildet die Nahrungs- und Futtermittelindustrie sowie die Glasherstellung/-verarbeitung die Schwerpunkte. Maschinenbau beispielsweise ist vergleichsweise weniger vertreten.“ Volkmar Beier weiter: „Besonders nachgefragt sind aktuell Arbeitskräfte in den Gesundheits- und Pflegeberufen sowie im Bereich der Industrie und im Handwerk, wo jeweils Fachkräfte mit verwertbarem Berufsabschluss bzw. speziellen Qualifikationen gefragt sind.“ Aus den Gesprächen mit Unternehmen und Bewerbern der Region sei zu entnehmen, dass die Entlohnung ein wesentlicher Faktor bei der Aufnahme oder der Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen ist. Die Zahl der sog. Auspendler in andere Regionen (z.B. in die Stadt Leipzig oder den Nordraum von Leipzig) nimmt weiter zu. Die Arbeitsagentur und das Jobcenter bieten berufliche Qualifizierungen an, um vor Ort weitere Beschäftigungspotenziale zu erschließen.