Fachkräftemangel: Kreativität gefragt!

Nordsachsen. Die Wirtschaft brummt, der Konjunkturmotor des Handwerks läuft bereits seit einigen Jahren rund. Natürlich auch in der Region Torgau. „Völlig sorgenfrei ist das Handwerk jedoch nicht“, so Dr. Andrea Wolter, Sprecherin der Handwerkskammer zu Leipzig, auf TZ-Anfrage.

Viele Betriebe würden gerne Fachkräfte und Auszubildende einstellen, finden aber keine Bewerber. Damit bestätigt die Handwerksammer genau das Bild, das unsere Zeitung in den vergangenen Tagen schon ausführlich dargestellt hat. Die gute wirtschaftliche Situation und die optimistische Stimmung der Unternehmen spiegeln sich tendenziell in der Personalentwicklung wider, geht Dr. Wolter ins Detail. Die Zahl der Mitarbeiter im gesamten Kammerbezirk sei gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen. Mehr als zehn Prozent der Betriebe hätten im Verlauf der letzten Monate ihr Personal aufgestockt. „Der Bedarf an gut qualifizierten Mitarbeitern wächst, der Wettbewerb um die besten Köpfe ist groß.

Offene Stellen zu besetzen, dauert mitunter länger, und der Aufwand für die Personalsuche wächst“, erklärt die Sprecherin. Hier sei die Kreativität der Unternehmen gefragt. Ein Stellengesuch in der Zeitung allein reiche nicht mehr aus. Der Bedarf an Fachkräften durchzieht alle Branchen. Der Bindung der Fachkräfte an den Betrieb gewinnt zunehmend an Bedeutung. Vor allem für kleine und mittelgroße Firmen sei die Unterstützung der beruflichen Weiterbildung der Mitarbeiter ein möglicher Weg, um Personal weiterzuentwickeln und so für künftige Aufgaben gerüstet zu sein. Ausbildung bleibt für die Unternehmen die Basis für die Sicherung des Fachkräftebedarfs. Aber auch hier gibt es einen sich verschärfenden Wettbewerb um Ausbildungsbewerber, und es gibt generell weniger Schulabgänger. Derzeit werden beispielsweise 80 Lehrstellen und Praktikumsangebote von den Betrieben in und um Torgau (30 km Radius) allein in der Lehrstellenbörse der Handwerkskammer zu Leipzig offeriert.

„Das Spektrum ist breit gefächert, reicht von Friseur, Tischler, Bodenleger, Metallbauer, Maurer, Anlagenmechaniker SHK bis zum Elektroniker und Bäcker“, zählt Wolter auf. Die Sicherung des Fachkräftebedarfs im Handwerk sei mittlerweile ein Dauerbrenner mit wachsender Brisanz. „Wir können ja nicht wie Fußballvereine einfach auf ‚Einkaufstour‘ gehen. Bei uns kommen sie alle aus der ‚eigenen Jugend‘, wir bilden unseren Berufsnachwuchs selbst aus“, stellte der Präsident der Handwerkskammer zu Leipzig Claus Gröhn fest. „Die Entwicklung unserer Unternehmen hängt in entscheidendem Maß davon ab, ob wir zukünftig den Bedarf an Fachkräften decken können. Derzeit streben viele Jugendliche das Abitur an, um sich vermeintlich alle Bildungswege offenzuhalten. Wir wissen, dass gerade die duale Ausbildung eine gute Grundlage für eine vielfältige Karriere ist.

Es muss uns noch besser gelingen, die Berufsausbildung wieder attraktiv für junge Menschen zu machen. Zu den dafür notwendigen Maßnahmen gehöre neben der flächendeckenden Berufsorientierung an Gymnasien auch die Einführung eines doppelqualifizierenden Bildungsgangs, dem „Berufsabitur“. Der Bedarf an Fachkräften sei auch eng mit der Frage der Unternehmensnachfolge verbunden. Immerhin brauche in den nächsten fünf Jahren jedes zehnte Unternehmen einen Nachfolger.