Fachleute überzeugen in allen Bereichen der Unternehmensgruppe

Die guten alten Zeiten der 59-jährigen Geschichte sollten hier nicht aufgewärmt werden, aber mit der Gründung der PGH „Voran“ im Jahr 1958 begann in der Torgauer Region eine Geschichte im Maler- und Lackiererhandwerk, die heute und auch in Zukunft erfolgreich fortgeschrieben wird.

Die Chancen dafür stehen gut, denn der Seniorchef, Heiko Gaudig, hat die Zeichen der geregelten Unternehmensnachfolge schon beizeiten erkannt und gelenkt, sodass nunmehr die Geschicke der Firma seit einigen Jahren in den Händen seiner Kinder Anett Geiler und Mirko Gaudig liegen. Deren Augenmerk richtet sich vor allem auf die kompetente und kooperative Zusammenarbeit mit allen privaten und gewerblichen Kunden.

In den Töchterunternehmen wird, gepaart mit dem Einsatz neuer Techniken und neuer Ideen, ständig an der Weiterentwicklung und Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe gearbeitet. Im Familienunternehmen stehen gegenwärtig ca. 45 Mitarbeiter in Lohn und Brot. Regelmäßig werden Lehrlinge im Malerhandwerk ausgebildet. Der Blick in die Zukunft verspricht Positives und das nicht nur, weil im nächsten Jahr das 60-jährige Jubiläum ins Haus steht.

Maler und Korrosionsschutz GmbH

Bundesweit und im europäischen Ausland sind ca. 25 fachlich hochqualifizierte Mitarbeiter tätig. Kontinuierliche Schulungen und Weiterbildungen sind auch in Verbindung mit namhaften Produktherstellern selbstverständlich. Sie erbringen Malerarbeiten im herkömmlichen Sinne im Innen- und Außenbereich. Dazu zählen Tapezierarbeiten ebenso wie die verschiedensten Anstriche und die Fassadengestaltung. Darüber hinaus genießen die Mitarbeiter einen sehr guten Ruf als Experten im Vollwärmeschutz.

Außerdem sind sie als Fachleute bei der Betonsanierung an Bauwerken und beim Korrosionsschutz gefragt. Geschäftsführer Jens Arnold und zwei Meister kümmern sich um die Aufträge aus privater und öffentlicher Hand sowie von Firmen. Auch über den Maler Fachhandel können die Spezialisten gleich mitgebucht werden.

Maler Fachhandel GmbH

Der Maler-Fachhandel aus der Torgauer Elbstraße ist aus der Gaudig-Unternehmensgruppe nicht mehr wegzudenken. In diesem Jahr begeht dieser seinen 26. Jahrestag und mit der Devise „Beratung vom Fachmann“ ist der Maler-Fachhandel ein direkter Anlaufpunkt für alle Do it yourself-Maker und Gewerbetreibende. Der Verkaufsstellenleiterin Frau Schulze und ihrem 3-köpfigen Team gelingt es, mit ausgezeichneten fachlichen und Spezialkenntnissen für alle Kunden die beste Beratung zu ermöglichen und auch ausgefallene Kundenwünsche zu realisieren. Grundlage dieser Fachberatung sind die ständig durchgeführten produktbezogenen Weiterbildungen. Im Angebot sind neben Farben und Lacken auch Tapeten, Holzschutzlasuren sowie Pinsel und Werkzeuge für den Malerbedarf. Eine Farbmischanlage lässt für individuelle Vorstellungen keine Wünsche offen.

Werbung & Design GbR

Im gleichen Gebäude in der Elbstraße in Torgau hat die Firma Werbung & Design GbR ihren Standort. Neben der individuellen und kompetenten Beratung steht jedem Kunden die Möglichkeit offen, aus einer breiten Angebotspalette zu wählen. Sie reicht von Beschriftungen auf Firmen-, Hinweis- und Bauschildern von einfacher bis 3D-Optik über Fahrzeugbeschriftungen, Digitaldrucke auf Bannern, Postern und Aufklebern bis hin zur Anfertigung von Stempeln in allen Größen und Varianten und deren Änderung. Eine besonders interessante Herausforderung stellt das Entwickeln eines Firmenlogos als Grundlage von

Visitenkarten und Briefkopfbögen dar. Der Bereich der Lasergravuren ermöglicht viele Gestaltungs- und Beschriftungsmöglichkeiten für diverse Materialien. Hier können individuelle Geschenkartikel angeboten werden. Neben dem Liefern und Bedrucken von Textilien sind des Weiteren Pokale, Medaillen und Ehrenpreise im Angebot, die ebenfalls individuell beschriftet werden können.

Zur Unternehmensgruppe gehören noch die Glasbau GmbH und die Gaudig Korrosionsschutz GmbH.

"Die Grundlagen für einen erfolgreichen Weg in die Zukunft sind sowohl strategisch als auch hinsichtlich der Geschäftsführung gelegt."