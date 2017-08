Fachoberschule nimmt Betrieb auf

Die zweijährige Fachoberschule Gesundheit und Soziales an der Heimerer Schule Torgau bietet seit diesem Schuljahr die Möglichkeit zum Erlangen des Fachabiturs. Pünktlich um 8 Uhr begann am Montag für die elf Fachoberschüler der erste Schultag. Mit einer Zuckertüte wurde jeder Schüler durch die stellvertretende Standortleiterin Frau Hempel sowie Herrn Bergner begrüßt. Im Anschluss durften die Schüler in Form einer Vorstellungsrunde aktiv werden. Schnell waren die ersten Berührungsängste verflogen, als es während der Kennenlernphase die ersten Lacher und einige lustige Anekdoten gab. Bei einem anschließenden gemeinsamen Frühstück wurden erste Kontakte geknüpft. Als schulischer Einstieg stand nach der Mittagspause das Fach Englisch auf dem Stundenplan. Bereits in zwei Wochen werden die Fachoberschüler in ein vierzehntägiges Praktikum gehen, um dabei erste berufliche Erfahrungen zu sammeln.