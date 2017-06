Fahrzeug wurde angezündet

Ein 26-Jähriger meldete der Rettungsleitstelle am Sonntag gegen 4.20 Uhr, dass auf einem Parkplatz in der Dahlener Straße ein Fahrzeug brennt und sich zwei Männer vom Parkplatz in Richtung Elbbrücke wegbewegen.

Torgau. Ein 26-Jähriger meldete der Rettungsleitstelle am Sonntag gegen 4.20 Uhr, dass auf einem Parkplatz in der Dahlener Straße ein Fahrzeug brennt und sich zwei Männer vom Parkplatz in Richtung Elbbrücke wegbewegen. Die Kameraden der Feuerwehr Torgau waren schnell am Einsatzort. Das Fahrzeug brannte bereits in voller Ausdehnung. Das Feuer konnte anschließend schnell gelöscht werden.



Die ersten Ermittlungen ergaben, dass dieser Pkw schon seit mehreren Wochen auf einem Parkplatz in der hinteren Ecke am Bereich Wasserturmsporthalle/ Garagenkomplex abgestellt und nicht mehr zugelassen war. Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist hier von einer vorsätzlichen Brandstiftung auszugehen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Torgau, Husarenpark 21, Telefon 03421 756 100 zu melden.