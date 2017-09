Faktencheck zum TZ-Wahlforum

Torgau. Eine Woche ist es nun bereits her, dass die Torgauer Zeitung ihr Wahlforum im Kulturhaus veranstaltete und in diesem Rahmen auch ankündigte, einen ausführlichen Faktencheck zu den Worten der Politiker durchzuführen. Insgesamt vier Fakten wurden von Lesern an die Heimatzeitung herangetragen und in der vergangenen Woche überprüft. Hier das Ergebnis:



Im Rahmen der Diskussion über gewaltfreie Konfliktlösungen und die Regulierung von Waffenexporten sprach Marian Wendt das wohl größte weltweite Friedenprojekt, nämlich die EU, an. Seit über 50 Jahren, so Wendt, herrsche in der Europäischen Union dauerhafter Frieden. Und tatsächlich, diese Behauptung ist wahr. Wie eine Sprecherin der Europäischen Kommission mitteilte, herrsche seit der Formulierung der Europäischen Idee durch Robert Schuman am 9. Mai 1950 Frieden in der EU. Norwegen, die Schweiz oder die Westbalkanländer liegen in Europa, sind aber keine Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Oftmals wird nicht zwischen diesen beiden Begriffen unterschieden und Europa wird mit der EU gleichgesetzt. Insofern kann der blutige Balkankonflikt in den 1990er Jahren nicht zu den Friedensjahren dazu gerechnet werden, da keines dieser ehemaligen jugoslawischen Gebiete zur EU gehörte und mit Ausnahme von Kroatien und Slowenien bis heute noch nicht dazu gehört.



Ein zweiter Fakt, welchen der CDU-Kandidat Marian Wendt beim Wahlforum nannte, besagte, dass 87 Prozent aller tunesischen Asylbewerber straffällig werden würden. Und auch hier behielt Wendt tatsächlich Recht. Laut einer Statistik des Staatsministeriums des Innern belief sich der Prozentsatz der straffälligen Tunesier 2015 auf 67,6 Prozent, 2016 auf die besagten 87.

Und auch eine dritte Aussage Wendts wurde auf Leserwunsch von der TZ auf die Goldwaage gelegt. Dieser behauptete, Afghanistan sei ein sicheres Herkunftsland und ermögliche deshalb Abschiebungen dorthin. Hier besteht jedoch ein Widerspruch. So werde zwar in angeblich sichere afghanische Gebiete abgeschoben, doch auf Anfrage des stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der Linkspartei im Bundestag, Jan Korte, konnte die Bundesregierung kein einziges sicheres Gebiet nennen. Auch die Reisewarnung des auswärtigen Amtes für ganz Afghanistan besteht nach wie vor.



Die letzte zu prüfende Behauptung stammte von der LINKEN-Kandidatin Susanna Karawanskij zum Thema Ausländerkriminalität. Nach ihrer Erklärung würde sie bei einer Straffälligkeit als kriminelle Ausländerin in der Statistik erfasst werden. Betrachtet man dazu eine Statistik, die Personen nur in „deutsch“ und „nichtdeutsch“ typisiert, trifft die Aussage Karawanskijs nicht zu, da man sich hier nur auf die Staatsangehörigkeit bezieht. Wenn allerdings auch eine Unterscheidung in Menschen mit Migrationshintergrund vorgenommen wird, zählt die Politikerin zu dieser Gruppe. Laut dem Statistischen Bundesamt hat eine Person unter anderem einen Migrationshintergrund, wenn mindestens ein Elternteil der Person außerhalb der heutigen Grenzen der Bundesrepublik Deutschland geboren ist und wenn eine Zuwanderung dieses Elternteiles in das heutige Gebiet der Bundesrepublik Deutschland nach 1949 erfolgte. Diese Bedingung trifft auf Karawanskij zu.