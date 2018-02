Falle Telefon: Per Anruf zum Vertrag

Torgau. Telefonbetrüger wenden mittlerweile immer geschicktere Methoden an, um Verbraucher zu einem Vertrag zu überreden. Einer solchen Masche wäre vor Kurzem beinahe eine TZ-Leserin zum Opfer gefallen, die sich mit ihrer Geschichte an die Redaktion wandte.



„Auf dem Telefondisplay wurde die Nummer 040756749011 angezeigt. Mein Mann nahm den Anruf an, gab den Hörer schließlich an mich weiter. Am anderen Ende meldete sich eine freundliche, weibliche Stimme und stellte sich als Anja Wagner vor, eine Mitarbeiterin der Stromwerke Hamburg. Dies sei ein Verbraucherverein zur Stromberatung, erklärte die Dame. Sie unterbreitete mir ein nicht uninteressantes, aber trotzdem realistisches Stromwechselangebot der Firma „e veen“ aus Hannover, benannte auch konkrete Preise. Auf meine Nachfragen betonte die Frau immer wieder, dass das Telefonat absolut unverbindlich sei. In den nächsten Tagen werde ich die Vertragsunterlagen erhalten und könne dann in Ruhe abwägen, ob ich einen Vertragswechsel vornehmen möchte. Im weiteren Verlauf des Gesprächs versuchte sie über gezielte und wirklich geschickte Fragestellungen mit regionalem Bezug persönliche Daten von mir herauszubekommen.



Bei der Frage nach der IBAN klingelten jedoch meine Alarmglocken und ich wollte prüfen, wie seriös der anrufende ,Verein‘ tatsächlich ist. Ich gab zu verstehen, dass ich meine Kontendaten mit Sicherheit nicht heute am Telefon preisgeben werde. Die Anruferin meinte, sie würde Ihren Vorgesetzten fragen, ob man ausnahmsweise auf die Angaben der Bankdaten verzichten könnte. Es folgte eine zehnminütige, sich aufheizende Diskussion mit dem angeblichen Vorgesetzten darüber, dass es doch nicht schlimm sei, die IBAN preiszugeben. Ich habe dann einfach aufgelegt.“

Die Leserin ist im Nachgang immer noch sehr erschrocken, dass sie auf eine solche Masche hereingefallen ist: „Ich bin eigentlich ein sehr vorsichtiger und misstrauischer Mensch. Umso wütender macht es mich, wie dreist diese Banden agieren. Doch ich hoffe, dass mithilfe dieser Berichterstattung vermieden werden kann, dass sich auch andere auf derartige Telefonate einlassen.“



Nicht nur die Leserin selbst, sondern auch die TZ stellte Nachforschungen an. Die Hannover Firma „e veen“ war bisher zu keiner Stellungnahme bereit, weder per Telefon noch per E-Mail. Daher ergaben sich nur neue Informationen bezüglich der Stromwerke Hamburg. Zu diesen ist im Internet zunächst kein Firmensitz zu finden, allerdings eine Menge negativer Kommentare. So beschweren sich mehrere Personen über Telefonate mit dieser Nummer, bezeichnen die Anrufe unter anderem als „Telefonterror“ oder „agressive Werbung“.

Die TZ rief im Nachgang bei der von der Leserin genannten Nummer an und sprach mit Michael Wolf. Er sei ein Mitarbeiter des Beratungsservice „Die Stromwerke“. Dieser vergleiche nach seiner Aussage die Preise verschiedener deutscher Stromanbieter, um jedem Verbraucher das bestmögliche, auf ihn zugeschnittene Angebot zu nennen.



„Während des Telefonats kommt kein Vertrag zustande. Erst danach wird den Kunden ein vorgefertigter Vertrag zugeschickt für dessen Beantwortung jeder noch einmal 14 Tage Bedenkzeit hat. Wird der Vertrag innerhalb dieser zwei Wochen gar nicht oder eben unterschrieben zurückgeschickt, verstehen wir das als Einwilligung und der Vertrag wird gültig“, erklärte Wolf gegenüber der TZ.

Die negativen Kommentare im Internet solle man seiner Ansicht nicht überbewerten, weil diese teilweise auch von der Konkurrenz stammen, um den Ruf des Services zu schädigen. So diene die IBAN lediglich dazu, zu prüfen, ob der Verbraucher ein gültiges Konto besitzt und nicht dazu, den Verbrauchern das Geld aus der Tasche zu ziehen. Ohne die PIN sei das sowieso nicht möglich.



Diese Aussage bestätigt auch André Fritzsche. Der Leiter der Torgauer Beratungsstelle der Sächsischen Verbraucherzentrale stellt jedoch auch klar, dass trotzdem niemand irgendwelche Daten von sich am Telefon preisgeben soll: „Ich rate dringend davon ab, solche Telefonate überhaupt zu führen. Es ist sowieso verboten, Verbraucher ohne deren Einwilligung anzurufen.“

Darauf angesprochen meinte der Mitarbeiter von „Die Stromwerke“ am Telefon, dass das zwar richtig sei, aber derartige Anrufe legitim seien, solange man den Verbrauchern nur helfen möchte. Das sei bei dem Beratungsservice der Fall, da dieser nicht selbst etwas verkaufe, sondern nur Angebote anderer Anbieter nahelege und jedem somit zu einer Optimierung der eigenen Energiekosten verhelfen wolle.



„Diese Begründung scheint mir eher eine Schutzbehauptung zu sein“, sagt Fritzsche. „Die Anrufe dienen dennoch der Vertragsakquise und ein gewisses Eigeninteresse des Beratungsservices ist auch nicht von der Hand zu weisen.“

Ihm seien aber bisher keine Beschwerden von anderen Verbrauchern zu dieser Nummer bekannt. Trotzdem melden sich immer häufiger Personen, die von solch unerlaubten Anrufen berichten. „Die Maschen der Anrufer sind ganz verschieden. Vor einiger Zeit waren zum Beispiel auch Gewinnspiele eine beliebte Methode, um Verbraucher zu locken.“



Doch was kann man dagegen unternehmen? Fritzsche empfiehlt, sich im Notfall an die Bundesnetzagentur zu wenden. „Diese kann die Nummer gegebenenfalls abschalten. Aber der beste Schutz ist einfach: Finger weg von solchen Telefonaten!“