Familiär und überschaubar

Beilrode. Eine große Werbe-Offensive soll in diesem Jahr dafür sorgen, dass es mit der Bildung einer zweiten 5. Klasse an der Beilroder Oberschule nicht wieder so eng wird wie im Mai 2017.

Damals lagen zunächst nur 36 Anmeldungen vor. Mit viel Einsatz gelang es dann, 41 Anmeldungen bestätigen zu können. An diesem Freitag, dem 12. Januar, soll ein Tag der offenen Tür schon frühzeitig auf die Bildungseinrichtung in Beilrode einstimmen und interessante Einblicke geben. „Es geht auch darum, die Vorzüge in den Nachbarkommunen noch besser bekannt zu machen“, so Bürgermeister René Vetter, der die Bildung der zweiten 5. Klasse gleich zur Chefsache gemacht hatte.

Er suchte auch Gespräche mit Bürgermeisterkollegen in Belgern und Dommitzsch und rührte intensiv die Werbetrommel. Viele Eltern bzw. Schüler in Westelbien haben die Oberschule in Beilrode gar nicht auf dem Schirm. Dabei besuchen aktuell bereits über 40 Kinder aus Torgau, Mehderitzsch, Mahitzschen, Belgern/Schildau etc. die Einrichtung und sind sehr zufrieden mit ihrer Entscheidung. „Wir stehen mit unseren Ganztagsangeboten sehr gut da, sind eine Oberschule mit überschaubaren Klassenstärken, in der es familiär und herzlich zugeht.

Per Bus und Bahn ist Beilrode sehr gut zu erreichen. Der Schulbus bringt die Kinder und Jugendlichen sogar fast bis vor unsere Schultür“, sagt Leiterin Silke Dartsch. Freitag ab 16.30 Uhr kann man sich über Klassenaktivitäten, Projekt-und Arbeitsgemeinschaften ein Bild machen. Mit dem „Feuerwerk der kulturellen Beiträge“ will man ab 18 Uhr in der Ostelbienhalle den Tag der offenen Tür beschließen.