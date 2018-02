Fasching in Elsnig

Elsnig. Und ein Hotel gibt es eben noch nicht. Angefangen vom männlichen Baunachwuchs, welcher die Arbeitsleistung eher in Alkoholprozenten gemessen hat, wurde der Neubau nur durch die tatkräftige Unterstützung unter Erfüllung der Frauenquote fertiggestellt. In den Außenanlagen unseres Hotels ließ ein fleißiger Gärtner wunderschöne Blümchen sprießen. Erstmalig in der Vereinsgeschichte haben unsere Mini-Fünkchen, alias die „flotten Bienen“, das Publikum mit dem Maja-Tanz verzaubert.



Für die Kinderunterhaltung wurde im Kids-Club durch die kleinen Fünkchen gesorgt. Wie es sich für ein anständiges Hotel gehört, werden die Gäste in Elsnig mit Speisen der gehobenen Küche verwöhnt, dafür sorgte ein Drei-Gänge-Menü der großen Fünkchen. Da der EFC, wie erwähnt, den gehobenen Standard bevorzugt, wird natürlich Wert auf Wellness und Fitness gelegt, das Fitnessprogramm für Senioren durfte da natürlich nicht fehlen. Damit sich unsere Gäste in unserem Wellness-Tempel auch wohlfühlen, durften Sie am eigenen Leib ein Beautyprogramm auf Schnelligkeit absolvieren.



Was wäre aber ein Hotel ohne Glücksfeen? Ein Casino mit den charmantesten Bedienungen lockte so manchem Zocker das Geld aus der Tasche.

Und dann war es endlich soweit, die ersten Gäste reisten an. Nur leider hielten diese gar nichts von Wellness, sondern waren nur auf Party und Fun aus. Das Männerballett hat den Saal zum Jubeln gebracht. Für Ordnung und Sauberkeit sorgte nun die angeheuerte russische Putzkolonne. Knapp bekleidet und mit schnellen Schritten ließen die Funken ihre Besen sexy übers Parkett wirbeln. Das animierte nicht nur das männliche Publikum zu Zugabe-Rufen.

Es ist vollbracht. Das Hotel in Elsnig kann eröffnet werden, alle Vereinsmitglieder eröffnen das Hotel mit dem Clubtanz.



Wir bedanken uns auf diesem Weg bei unserem tollen Publikum, sagen auf Wiedersehen bis zum nächsten Jahr und erinnern noch einmal an das bevorstehende Bärenleeten am 4. März 2018.

