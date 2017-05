Fassade macht Fortschritte

Nach drei Wochen intensiver Arbeit am Langenreichenbacher Gutshaus an der Ecke Hauptstraße/Zechs Weg sind weitere Fortschritte bei der Gestaltung der neuen Fassade zu erkennen.

Langenreichenbach. Nach drei Wochen intensiver Arbeit am Langenreichenbacher Gutshaus an der Ecke Hauptstraße/Zechs Weg sind weitere Fortschritte bei der Gestaltung der neuen Fassade zu erkennen. Nachdem im letzten Jahr zunächst der alte Putz abgestemmt wurde, haben Denkmaldoktor Frank Pastille und seine Mitarbeiter Anfang Mai nun damit begonnen, das Äußere des Gutshauses neu zu gestalten.



„Der Denkmalschutz hat unsere Arbeit dabei in keiner Weise verzögert“, stellte Pastille klar. „Wir mussten ohnehin warten, bis der letzte Frost weg war, denn wir arbeiten mehr sehr dünnen Putzschichten.“ Diese würden bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt nicht lange durchhalten. „Wir hätten also ohnehin nicht früher weitermachen können.“ Stattdessen sei der Denkmalschutz „eine große Hilfe für mich, damit ich nichts falsch mache.“ Denn gerade im Fall des Langenreichenbacher Gutshauses, das oftmals mit verschiedenen Stilen umgebaut wurde, sei es unglaublich schwer, Anhaltspunkte zu finden, an denen sich Pastille entlang hangeln könne. „Mithilfe von ein paar alten Aufnahmen haben wir ein paar markante Details am Objekt entdeckt, die Aufschluss geben können. Die Leute vom Denkmalschutz sind dann durchs ganze Land gefahren und haben Häuser mit diesen Merkmalen gesucht. Das braucht eben Zeit“ Daran könne sich Pastille nun aber anlehnen.



Langwierig ist auch die Erstellung der neuen Fassade. „Es ist alles sehr kleinteilig und verspielt“, erklärt der Denkmaldoktor. „Wir können keine Putzmaschine benutzen, es ist viel Handarbeit.“ Neben den vielen Verzierungen müssen die Männer um Pastille auch darauf achten, auszumitteln. Unter anderem die Lage der Fenster. „Es ist alles komplett schief. Wir können natürlich nicht die Fenster versetzen, nur dafür sorgen, dass es optisch halbwegs gerade aussieht.