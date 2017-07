Fast täglich in Sachen Sport auf Achse

Für den Sport. Für zwei seiner Enkelkinder, die beim SSV 1952 in Torgau aktiv Leichtathletik betreiben, jeden Dienstag für die Bambini-Kicker des SV Süptitz, mittwochs allgemeiner Sport für die Mädels und Buben im Rahmen des Ganztagsangebotes an die Grundschule Weidenhain, donnerstags Fußball als Angebot am Schulzentrum in Mockrehna und freitags Vorschulsport an der Kinderoase Beilrode und Freitagnachmittag auch noch Krümelsport in Weidenhain. Wahnsinn, kann und muss man da sagen und vor Jürgen Richter den Hut ziehen – Chapeau! Menschen und Ehrenamtler mit so viel Engagement muss man suchen und erst einmal finden.

Doch der 71-Jährige macht dies gern, denn Sport ist sein Leben und das seiner Frau Annemarie. Die hält ihrem Jürgen den Rücken frei und ist ebenfalls aktiv. Die ehemalige Leichtathletin bringt sich selbst auch mit ein, so etwa bei der Freien Grund- und Mittelschule Pro Montessorie in Torgau.

Mit acht, neun Jahren begann Jürgen Richter in Mockrehna mit dem Fußball. Sein erster Übungsleiter war Ernst Kürschner. Im Jugend- und Herrenbereich angekommen spielte der Mockrehnaer dann bei Traktor Doberschütz, und von 1966 bis 1974 zusammen mit seinem guten Bekannten Lutz Herre (Vizepräsident Kreissportbund Nordsachsen) in Schildau. Die Jahre in Schildau bezeichnet der 71-Jährige als die schönste Zeit.

1974 wechselte der gelernte Chemie-Facharbeiter und studierte Ingenieur-Ökonom nach Mockrehna, zum MSV. Bis zum Jahr 2000 war er Abteilungsleiter der MSV-Fußballer und ging dann nach eigenen Wort nach Torgau ins Asyl. 2009 verzog Richter dann mit seiner Frau nach Weidenhain, wo sie sich sehr wohl fühlen und die nette Nachbarschaft genießen.