Fasten-Runde im Klosterhof

Darüber, was es mit dem Fasten auf sich hat, wurde gestern Nachmittag im Belgeraner Klosterhof gesprochen. Der Förderkreis St. Bartholomäuskirche hatte unter Federführung von Vorstandsmitglied Renate Wollborn und Manfred Kettlitz hierzu ins Musikzimmer geladen. Und nicht nur diese beiden dürften mit der Besucherresonanz hochauf zufrieden gewesen sein. Immerhin knapp 20 Gäste zeigten sich vom Thema, das erst nach etwa eineinhalb Stunden „gegessen“ war, angetan. Nach einem überaus gut besuchten Neujahrskonzert war es die zweite Veranstaltung, die der Ende des vergangenen Jahres neuaufgestellte Verein stemmte.

So unterschiedlich die Gesprächsteilnehmer waren, so unterschiedlich sind deren Erfahrungen mit dem Fasten. Moderator Peter Stracke hatte damit eingeleitet, dass er immer gedacht habe, Fasten sei etwas Schlechtes. Doch beim gemeinsamen Laufen mit dem ehemaligen Belgeraner Pfarrer Tobias Krüger habe dieser ihn eines Besseren belehrt. Denn Fasten sei nicht unbedingt nur der Verzicht auf Essen oder Trinken. Fasten sei vielmehr eine Lebenseinstellung, bewusst in sich hineinzuhören. Stracke folgte dem Rat, hörte ganz tief in sich hinein, und lässt fortan auch schon mal zeitweise den Gerstensaft im Keller links liegen.

Den Zisterziensermönchen kam die Idee des Fastens ganz bestimmt nicht beim Laufen. Obgleich die Quellenlage zu diesem Thema eher dünn ist, versuchte sich Archäologe Dr. Wolfgang Ender des Themas dennoch zu nähern. Er zeigte auf, welche Bedeutung das Essen für die Mönche des Klosterhofs um 1300 hatte. Kein Frühstück, eine Hauptmahlzeit am Mittag, ein Getränk am Nachmittag und eine Brotzeit am Abend. Mehr war in der Zeit zwischen Ostern und Pfingsten nicht drin. Und selbst das klingt nach heutigen Maßstäben nicht viel. Von Pfingsten bis zum 14. September sei mittwochs und freitags gefastet worden. Die Hauptmahlzeit wurde in den Abend verlegt. Vom 14. September bis zur Fastenzeit gab es schließlich nur noch eine Hauptmahlzeit, dafür kein Abendessen. In der eigentlichen Fastenzeit war die Hauptmahlzeit zudem in den Abend verlegt. Um dennoch Kerzenwachs zu sparen, sei noch vor der Dunkelheit gegessen worden.

„Das Essen gehörte in der damaligen Zeit zur Askese der Mönche. Es war Ausdruck des Verzichts, um sich allein der Verehrung Gottes zu widmen, um für sich und andere das ewige Leben zu gewinnen“, erläuerte Ender. Im Vordergrund standen dabei körperliche Selbstkontrolle und spirituelles Wachstum. „Den Möchen ging es nicht um Selbstquälerei. Selbstdisziplin und Mäßigung halfen bei der Vermeidung von Übermaß und Luxus.“

Stichwort Selbstdisziplin: Auch Renate Wollborn betonte, wie wichtig es sei, beim Fasten die Einkehr zu sich selbst zu finden. Allein schon die Frage, wann man tatsächlich satt sei, könnten viele heutzutage gar nicht mehr beantworten. Vielfach würde nur aus dem Genuss und nicht mehr aus dem Tun heraus gegessen. Auch wenn es Null-Diäten und Heilfasten gebe, plädierte Wollborn für ein modifiziertes Fasten, bei dem jeder für sich selbst entscheiden solle, worauf er Wert lege. „Verzicht kann dann zum Gewinn werden. Nämlich dann, wenn man durch ihn über andere Dinge intensiver nachdenke“, sagte Wollborn.

Intensiv nachgedacht hatte auch der Belgeraner Reinhard Gerson. Ihn hatten nach dem Übertritt ins Rentenalter die Zivilisationskrankheiten im Griff. Es habe lange gedauert, doch durch den Verzicht auf Alkohol habe er wieder neue Lebensqualität für sich entdeckt, sagte er.