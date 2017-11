Favorit zu stark

Handball. (Kreisliga/M) LVB Leipzig IV – SV Roland Belgern 39:22 (21:7). Dieser zeigte seine ganze Cleverness und Routine, ließ den Rolandstädtern absolut keine Chance.



Die Belgeraner hatten nur bis zur 10. Minute Tuchfühlung und Zugriff auf die Partie (5:3 für LVB). Dann brach es über sie herein. Die Leipziger zogen im Tempo an, bestraften jeden Fehler der Gäste konsequent und gnadenlos. Nach 20 Minuten stand es 13:5 für den Gastgeber, welcher nicht nachließ. Dazu begünstigten die Rolandstädter die Hausherren immer wieder. Unmotivierte, ungenaue Würfe und keine Rückwärtsbewegung nach verlorenen Bällen luden die LVBer zum Kontern ein. Mit dem 21:7 Pausenstand war die Partie eigentlich durch.



Die Gäste schworen sich in der Pause ein, wenigstens das Spiel ordentlich zu Ende zu bringen und vielleicht den Rückstand in Grenzen zu halten. Guter Vorsatz, welcher leider nicht ganz klappte. Leipzig zog bis zur 36. Minute auf 25:10 davon. Mit einem Mal erwachte aber der Kampfgeist bei den Rolandstädtern, angetrieben von P. Rosner, der im Angriff plötzlich Wirkung erzielte. R. Müller stabilisierte die Abwehr und N.Illmer im Tor hielt mehrere schwere Bälle. Die Belgeraner konnten bis zur 47.Minute auf 17:26 verkürzen. Doch diese Phase kostete zu viel Kraft und die Bank gab keine Wechselmöglichkeit her. Die Gastgeber beendeten das kurze Gäste-Strohfeuer mit einer erneuten Tempoverschärfung. Dem hatten die Mannen von Trainer Tondok nichts mehr entgegenzusetzen.

Der 39:22 Endstand erlöste die Rolandstädter, welche mit unglaublichen 37 (!) Fehlwürfen kein besseres Resultat erreichen konnten.



Belgern: N. Illmer; Tho. Haase (4), C. Klengler, P. Rosner (6), A. Vogel (4), T. Brode (3), M. Eichler (1), R. Müller (4)