Feierliche Preisübergabe

Torgau/Nordsachsen. Die Leiterin der Torgauer Sparkasse zählt zu den Jurymitgliedern von „Wir Packen‘S an!“, der gemeinsamen Aktion der Leipziger Sparkasse und der Torgauer Zeitung.



Die Entscheidung für die Finalsten liegt aber mittlerweile einige Wochen zurück und die Gewinner standen bei der Preisverleihung am Donnerstag in der Sparkassenfiliale in Torgau fest. Bei der Veranstaltung bekamen die Vereine die symbolischen Schecks mit dem Preisgeld aus dem PS-Zweckertrag übergeben - je nach Platzierung entweder 4000, 3000, 2000 oder 1000 Euro.



Vor allem dem Viertplatzierten wurde noch einmal größten Respekt gezollt. Der Verein kümmert sich um die Beisetzung von Sternenkindern und unterstützt deren Eltern bei der Trauerbewältigung. „Ich finde ihre Arbeit sehr bewundernswert und wünsche ihnen stets die nötige Kraft, um selbst mit diesen Schicksalen zurechtzukommen“, so Marcel Kollmann, der Vertriebsdirektor Nordsachsens der Leipziger Sparkasse.



Der erstplatzierte VfB Torgau hätte normalerweise 4000 Euro überreicht bekommen sollen. Doch auf dem Scheck waren 30 Cent mehr notiert. Der Grund: Bei der letzten Ausgabe der Aktion hatte ein Verein 30 Cent zu wenig erhalten, die nun verteilt wurden.



Letztendlich sind aber alle Teilnehmer Gewinner. „Das Engagement der einzelnen Personen überrascht mich jedes Mal aufs Neue. Außerdem erleben wir auch oft, dass sich die Vereine am Ende gegenseitig unterstützen, obwohl sie sich vorher gar nicht gekannt haben“, berichtet Andrea Keil. Dies zeigte sich auch während der Preisverleihung: So wurde bereits über einen Auftritt der Fröhlichen Akkordeon Asse bei einem künftigen Fest des Beckwitzer Vereins KunterBunt nachgedacht. Über die Umsetzung des Vorhabens und der einzelnen Projektideen wird die TZ regelmäßig beichten.