Ferienprogramm in der Kulturbastion

Torgau. Die Herbstferien stehen vor der Tür und um der Langeweile keine Chance zu geben, wird die Kulturbastion Torgau ein abwechslungsreiches Ferienprogramm anbieten. Los geht es am Mittwoch, dem 4. Oktober, mit einem Selbstverteidigungskurs. Hier wird den Kindern alles beigebracht, um in (fast) allen Lebenslagen gewappnet zu sein. Hierfür wird sich um 9.30 Uhr im Jugendzentrum der Kulturbastion getroffen, Sportsachen, ein Handtuch und genügend zu trinken ist mitzubringen. Der Kurs wird dann am Donnerstag fortgesetzt, Treffpunkt und Uhrzeit bleiben die gleichen.



Am Montag, 9. Oktober, geht es dann unter dem Motto “Brot(agonisten) auf der Spur der Biber“ weiter. Zum einen wird an diesem Tag fleißig geknetet, geformt und gemischt, um die Kunst des Backens näher kennen zu lernen, zum anderen geht es auf Entdeckertour zum Großen Teich. Treffpunkt ist das Jugendzentrum der Kulturbastion um 9.30 Uhr, wetterfeste Kleidung und festes Schuhwerk sollten mitgebracht werden.



Am Tag darauf, dem Dienstag, geht es auf ins Reich der Pilze. Die Wälder der Region werden unsicher gemacht und die Vielfalt der Pilze kennengelernt. Getroffen wird sich um 9.30 Uhr im Jugendzentrum der Kulturbastion. Festes Schuh-werk, wetterfeste Kleidung, etwas zu essen und zu trinken und ein Pilzkorb sollten mitgebracht werden.



Und am Mittwoch wird es pfann(en)tastisch. Am letzten Tag des Herbstferienprogramms wird aus den am Vortag gesammelten Pilzen ein leckeres Essen gezaubert. Auch hierfür wird sich um 9.30 Uhr im Jugendzentrum der Kulturbastion getroffen. Anmeldungen für das Herbstferienprogramm können entweder telefonisch unter der 03421 737620 oder im Büro der Kulturbastion bei Enrico Kurmann oder Mathias Jancke vorgenommen werden.